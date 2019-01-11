Белорусов начали готовить к защите независимости

”Для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым”, — заявил глава республики.

По словам Лукашенко, в ближайшие два года республику будут ”очень сильно пробовать на зуб”. ”На предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим”, — пояснил белорусский лидер. При этом он не указал, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.

”И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ”, — заключил Лукашенко.

В течение 2018 года белорусский лидер неоднократно затрагивал тему независимости и суверенитета республики. Так, в декабре ушедшего года Лукашенко заверил, что его государство никогда не войдет в состав России, а само понятие суверенитета является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул он, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России ”шестью областями”.

В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии ”определились давно”.