Bellingcat выяснил имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

О причастности этого человека к отравлению в Солсбери Скотленд-Ярд пока не объявлял — фамилию Федотова называли журналисты.

Ранее Bellingcat и The Insider писали, что несколько лет назад ”Федотов” якобы пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью ядовитого вещества класса ”Новичок”.

В Bellingcat утверждают, что российские власти в последние два месяца попыталась удалить из открытых источников упоминания Сергеева, а также Анатолия Чепиги (”Руслана Боширова”) и Александра Мишкина (”Александра Петрова”).

Согласно расследованию, Сергеев родился 17 сентября 1973 года в Ушарале в Казахстане. Такая же дата рождения и у вымышленного ”Сергея Федотова”. Он служил в армии в Новороссийске, а в начале 2000-х поступил в Москве в Военно-дипломатическую академию (”Консерватория ГРУ”).

В 2004-2012 годах Сергеев был акционером или директором в восьми фирмах, названия которых были похожи на названия существующих крупных компаний; сейчас все эти фирмы ликвидированы. Утверждается, что другие акционеры этих компаний также были сотрудниками ГРУ. Как пишет The Insider, эти фирмы могли использоваться сотрудниками разведки для упрощения процесса получения виз.

В 2009 году Сергеев якобы получил кредит более чем на миллион долларов. В качестве места работы он при этом указал якобы зарегистрированную в Риге компанию Loveren Style Ltd, следов существования которой авторам расследования найти не удалось.

Загранпаспорт на имя Сергея Федотова Сергеев получил в 2010 году.