Bellingcat: сбивший MH17 "Бук" принадлежал воинской части из Курска

Зенитно-ракетный комплекс "Бук", который летом 2014 года сбил малайзийский пассажирский самолет в небе над Украиной, был приписан к российской воинской части, утверждают расследователи из Bellingcat в своем новом докладе.



В доказательство они публикуют последнее известное фото "Бука" перед передислокацией ЗРК из России на Украину. На фото запечатлен мужчина на фоне самоходной установки "Бук" под номером 332, позади виден розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК "Круг".

В Bellingcat считают, что именно из этого "Бука" стреляли по "Боингу-777", выполнявшему рейс MH17 17 июля 2014 года. Об этом свидетельствуют уникальные белые цифры, отметки габарита погрузки и транспортные маркировки на корпусе.

"Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео "Бука" 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года", — подчеркивают авторы доклада.

Фотография с механиком сделана на транспортном дворе 53-й зенитно-ракетной бригады (воинская часть 32406), отмечается в докладе. Подтверждает это другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года.

На снимке изображен тот же розовый ракетный контейнер и "Бук" под номером 332. Геотег подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова близ Курска. Определить место съемки авторам доклада удалось благодаря спутниковым снимкам.

Трагедия с "Боингом-777" произошла в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний" из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили пророссийские сепаратисты из зенитно-ракетного комплекса "Бук", приняв по ошибке гражданский самолет за военный.

Исходя из прошлых расследований Bellingcat, перевозку "Бука" контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский, упоминавшийся в СМИ как командир разведки ДНР с позывным "Хмурый". Сам он свою причастность к гибели лайнера отрицал.

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения "Боинга-777" назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса "земля — воздух", выпущенной из установки "Бук". По словам руководителя расследования Тьиббе Яустры, пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км. (в указанной зоне находились как силы ополченцев, так и Украины). В результате обломки самолета оказались разбросаны на площади в 50 кв. км.

После крушения самолета замначальника Генерального штаба ВС России Андрей Картаполов озвучил версию крушения российской стороны. Все данные российского ведомства указывают на то, что MH17 был сбит украинскими войсками, заявил он. Участие действующих российских военнослужащих в конфликте на Украине Кремль всегда отрицал.

В октябре 2015 года специалисты военного концерна "Алмаз-Антей" опубликовали итоги собственного расследования катастрофы "Боинга-777". Из него следует, что самолет сбит ракетой, уже не использовавшейся российскими военными, с территории, которая на тот момент не контролировалась ни одной из сторон конфликта в Донбассе. В докладе Совета безопасности Нидерландов эта версия "Алмаз-Антея" отвергается.

Bellingcat — международная экспертно-журналистская группа, основанная в 2014 году британским журналистом Элиотом Хиггинсом. В своих докладах Bellingcat опирается на открытые источники: фото и видео из соцсетей, а также коммерческие спутниковые снимки.