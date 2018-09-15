15.09.2018, 13:02

Bellingcat показал заявку на паспорт Петрова из Солсбери. На ней есть пометка от спецслужб

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bbcrussian.com
EST 5
Bellingcat показал заявку на паспорт Петрова из Солсбери. На ней есть пометка от спецслужб
bbc.com

Издания The Insider и Bellingcat 14 сентября опубликовали копии служебных документов Федеральной миграционной службы (ФМС) с заявлением на имя Александра Петрова, которого британские власти называют одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Исследователи и источник Би-би-си, работавший в ФМС, полагают, что пометка на документе может свидетельствовать о причастности Петрова к спецслужбам.

Копия заявления о выдаче паспорта, опубликованная в пятницу Bellingcat и The Insider, содержит имя, дату рождения, имена родителей и место прописки Петрова Александра Евгеньевича.

На опубликованном документе стоит печать "сведений не давать" и сделанная от руки пометка "есть письмо С.С." Источник The Insider полагает, что отметки на документах означают, что Петров имел отношение к спецслужбам.

Издание The Insider, первым получившее документы, пишет, что их предоставил источник из российской полиции. Би-би-си не может подтвердить подлинность документов.

Два источника, работавшие в ФМС (службу расформировали в 2016 году, ее полномочия передали МВД), сообщили Би-би-си, что документы такой формы — № 1П — действительно подаются при замене и выдаче российского паспорта.

Из документов следует, что в ноябре 2009 года Александр Евгеньевич Петров заявил в ФМС о замене паспорта "в связи с непригодностью". Дата рождения на заявлении — 13 июля 1979 года — совпадает с датой рождения Александра Петрова, который, по данным интернет-газеты "Фонтанка", летал в Англию в те дни, когда там отравили Сергея и Юлию Скрипалей ("Фонтанка" не уточнила, откуда взяла эти сведения).

The Insider и Bellingcat также получили доступ к закрытым для публики данным перелетов Петрова и Боширова и опубликовали их фрагмент. Даты на скриншоте совпадают с теми, которые называла британская полиция.
Александр Евгеньевич Петров, чьи документы были опубликованы в пятницу, указал местом рождения город Котлас Архангельской области, а с 2007 года жил в московском районе Чертаново, следует из документа.

В Росреестре Би-би-си нашла официального владельца квартиры в Чертаново в 2007 году. Его фамилия также Петров. Однако данные мужчины — имя, отчество, возраст — не совпадают с данными Петрова, обвиняемого британскими властями.

Бывший владелец квартиры в Чертаново проигнорировал вопросы и звонки Би-би-си. По данным Росреестра, сейчас у квартиры другой владелец.

Журналист Би-би-си проверил адрес, указанный в заявлении. Женщина, которая владеет этой квартирой с 2014 года, в ответ на вопрос корреспондента о том, знает ли она прежних владельцев или жильцов, переспросила: "Кого? Сашу?"

Она не встречала ни одного из Петровых — ни бывшего владельца квартиры, ни подозреваемого в отравлении Скрипалей. Однако видела Марию, бывшую жену прежнего владельца квартиры Петрова, которая владела квартирой после него

По словам нынешней владелицы квартиры, с 2014-го по 2016 годы она получала штрафы за нарушение правил дорожного движения на имя Александра Петрова. Штрафы прекратили приходить два года назад. Предыдущие квитанции она выкинула.

Никто из других соседей, опрошенных Би-би-си, не смог узнать по фото Александра Петрова.

Главная же особенность заявлений Петрова и Боширова на замену паспорта — это печать "сведений не давать" с кодом 195-79-66.

Источник, работавший в ФМС, сказал Би-би-си, что такие штампы ставят сотрудникам спецслужб и высокопоставленным чиновникам, чтобы ФМС не выдавала их персональные данные судебным приставам и другим службам.

Впрочем, другой источник Би-би-си, занимавшийся выдачей паспортов, описал такую процедуру: заявления на паспорт от спецслужб не проходят через рядовых сотрудников, а хранятся в отдельных сейфах и кабинетах, поэтому подобные печати им могут быть просто не нужны.

Обратная сторона заявления Петрова не заполнена, она предназначена для служебных отметок. Сверху там печать "Сведений не давать", а также надпись от руки "есть письмо С.С.". Источник Би-би-си, работавший в ФМС, говорит, что эта приписка означает "есть письмо с пометкой совершенно секретно", и это может указывать на причастность заявителя к спецслужбам.
В начале сентября британская полиция назвала подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Александра Петрова и Руслана Боширова. В отчете Скотланд-Ярда было подчеркнуто, что эти имена могут быть ненастоящими. Полиция также полагала, что паспорта, по которым путешествовали Петров и Боширов, также не настоящие.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что по данным британских спецслужб, Петров и Боширов — кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".
Российские власти категорически отрицают какую-либо причастность к отравлению Скрипалей.

13 сентября люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, дали интервью телеканалу RT. Они сказали, что действительно были в Солсбери в указанные даты, но ездили туда исключительно с туристическими целями: посмотреть знаменитый собор. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они всячески отрицали.

Они назвали себя предпринимателями средней руки, которые занимаются услугами в области фитнеса и здоровья. Никаких деталей о себе, ни места жительства, ни места работы, они не назвали.

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