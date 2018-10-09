Bellingcat назвала имя второго "солсберецкого туриста". Им оказался военврач из ГРУ Александр Мишкин

В 2011- 2018 годах новоиспеченный Петров много путешествовал. Ряд поездок совершались на территорию Украины и в самопровозглашенную Приднестровскую республику. Последний такой "вояж" состоялся в декабре 2013 года, во время протестов на Майдане в Киеве.

Примечательно, что в легенде Петрова, в отличие от легенды Боширова, были сохранены многие реальные факты из жизни сотрудника ГРУ: имя, отчество, дата рождения, имена родителей.

До начала сентября 2014 года Петров-Мишкин был зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе, 76Б - там же расположена штаб-квартира ГРУ. Осенью 2014-го и Мишкин, и Чепига сменили регистрацию, переехав в элитные московские квартиры.

Достоверно установить, в каком звании сейчас Мишкин, не удалось. Но если учесть, что военврачи после окончания учебы в вузе получают звание старшего лейтенанта, а за 15 лет службы такой офицер может дослужиться до среднего командного звена, разведчик-эскулап Мишкин, вероятно, на момент отравления Скрипалей носил погоны подполковника или полковника.

Во вторник Bellingcat и агентство The Insider, которое тоже участвовало в расследовании, опубликуют подробности этого дела. В частности, журналистам удалось опросить знакомых Мишкина, с которыми он общался во время учебы в Санкт-Петербурге и в поселке Лойга.

Напомним, ранее журналистам удалось раскрыть личность другого "солсберийского отравителя" - Анатолия Чепиги, который, по их расчетам, и выдавал себя за Руслана Боширова. Причем в декабре 2014 года полковнику Чепиге было присвоено указом президента Владимира Путина звание звание Героя России "за выполнение миротворческой миссии". Пресса предположила, что награду он получил за одну из трех ключевых спецопераций в Крыму в феврале 2014 года (захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии) либо за участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию.

В МВД Украины подтвердили, что один из участников атаки на Скрипалей в Солсбери, офицер ГРУ России участвовал в эвакуации Януковича. Его имя не упоминалось.

Знакомые Анатолия Чепиги опознали его в Боширове, прежде всего по голосу.

Великобритания считает Александра Петрова (Мишкина) и Руслана Боширова, который оказался Анатолием Чепигой, отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые 4 марта были найдены без сознания в Солсбери. По мнению британцев, эти двое, впоследствии представившихся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок". О виновности подозреваемых свидетельствовало, в частности, то, что следы "Новичка" обнаружены в номере гостиницы, в котором останавливались Боширов и Петров.

После раскрытия своих имен Боширов и Петров дали интервью Russia Today, в котором заявили, что к покушению на Скрипалей непричастны, а в Солсбери приезжали якобы посмотреть на знаменитый "солсберецкий" собор, при этом его фотографий у них при себе не было.

В Кремле также утверждали, что Боширов и Петров непричастны к спецслужбам. А когда журналисты рассекретили Чепигу, в Кремле добавили, что ничего не знают о его награждении.

По словам Путина, "солсберийские туристы" - обычные граждане России, в биографии которых "нет ничего особенного и криминального". Всю историю с отравлением, которое британцы приписали Боширову и Петрову, российский президент пытается представить в виде абсурда. "Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?" - фантазировал Путин, обесценивая тем самым выводы британских следователей.

Однако в той же речи президент оговорился и дал понять, что у него лично, а также у подчиняющихся ему российских спецслужб мог быть мотив на ликвидацию Сергея Скрипаля. "Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль - чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель Родины, - заявил Путин, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и деле Скрипалей. - Он просто подонок, вот и все".