Bellingcat нашла дезинформацию в версии ФСБ по керченскому кризису

Это следует из данных, которые приводит международная расследовательская группа Bellingcat, изучившая материалы из открытых источников и рассказавшая о результатах 30 ноября.

В ФСБ 26 ноября обнародовали свою версию произошедшего в Черном море. В пресс-релизе, в частности, отмечалось, что российский пограничный катер "Изумруд" открыл огонь по украинскому "Бердянску" в 20.55 по местному времени. При этом указывались точные координаты обстрела: Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД. Приводя их, Федеральная служба безопасности утверждала, что речь шла о "территориальном море" России.

Bellingcat наложила предоставленные координаты местонахождения "Бердянска" на карту и пришла к следующим выводам: "Данные ФСБ — если они правильны — показывают, что "Бердянск" в момент обстрела находился в 22,72 км от побережья Крыма, более чем в 500 метрах за пределами территориальных вод, которые, по версии России, принадлежат ей".

Киев может прояснить ситуацию

При этом авторы публикации выразили уверенность, что "Украина, вероятно, имеет доступ к более точным данным о местоположении и могла бы их обнародовать, если пожелает добавить ясности" в ситуацию.