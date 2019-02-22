22.02.2019, 11:15

Bellingcat и The Insider рассказали, как нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

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rus.delfi.ee
EST
Bellingcat и The Insider рассказали, как нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
Кадр из видео

Группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали третью часть расследования про ”Сергея Федотова” — предполагаемого сотрудника ГРУ, который вместе с ”Русланом Бошировым” и ”Александром Петровым” мог быть участником покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. В прошлой части расследования было названо настоящее имя агента — Денис Сергеев. Теперь Bellingcat и The Insider рассказали, как удалось его выявить.

Задача оказалась сложнее, чем в случае с ”Петровым” и ”Бошировым”, пишет Meduza. Во-первых, у расследователей не было фотографии ”Федотова”. Во-вторых, как утверждают Bellingcat и The Insider, после расследований про ”Петрова” и ”Боширова” российские власти попытались удалить информацию о ”Федотове” из баз данных, в том числе из паспортной базы, базы ГИБДД и базы пересечения границы.

Первым делом расследователи получили списки пассажиров рейсов из Москвы в Лондон 2 марта 2018 года (как утверждала ”Фонтанка”, именно в этот день третий предполагаемый участник покушения на Скрипалей прибыл в Великобританию). В списках нашелся пассажир, чей номер паспорта отличался от номеров паспортов ”Петрова” и ”Боширова” на две последние цифры. Его звали Сергей Вячеславович Федотов, он родился 17 сентября 1973 года.

Зная, что при получении агентурной личности сотрудники ГРУ часто сохраняют некоторые настоящие данные о себе, Bellingcat и The Insider начали искать совпадения в российских базах данных. Они нашли человека с такой же датой рождения и таким же отчеством, который вместе с женой и дочерью прописан в Москве по адресу общежития Военной академии Минобороны (ее называют ”Консерватория”), где готовят сотрудников ГРУ. Этого человека зовут Денис Вячеславович Сергеев.

С ГРУ его связывает не только адрес прописки. Сергеев несколько раз бронировал места на поезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с другими людьми, которые либо прописаны по адресу штаб-квартиры ГРУ, либо на этот адрес зарегистрированы их автомобили. Один из его попутчиков имел права на управление машиной, принадлежащей Владимиру Моисееву (”Владимиру Попову”) — сотруднику ГРУ, который, по данным Bellingcat и The Insider, причастен к попытке переворота в Черногории. Кроме этого, этот же попутчик вместе с наемниками из ЧВК ”Вагнер” несколько раз летал из Москвы в Краснодар (там находится база ”Вагнера”). Еще один попутчик Сергеева минимум четыре раза летал на самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым (”Эдуардом Широковым”) — вторым предполагаемым участником переворота в Черногории.

Чтобы окончательно доказать, что ”Сергей Федотов” — это Денис Сергеев, Bellingcat и The Insider нужны были фотографии. Снимок из загранпаспорта ”Федотова” они получили от одного из своих источников. Кроме того, кадры с Сергеевым нашли в документальном фильме про бой за высоту Ослиное Ухо. К тому времени Bellingcat и The Insider выяснили, что в 1999 году Сергеев служил в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку, базирующемся в Новороссийске, и участвовал в спецоперациях в Дагестане. 13 августа 1999 года он получил ранение в бою за высоту Ослиное ухо, после чего был представлен к государственной награде.

Чтобы подтвердить сходство между двумя снимками предполагаемого агента ГРУ, расследователи заказали экспертизу профессору Хасану Югейлу из Центра визуальных вычислений Университета Брэдфорда в Великобритании. Она показала, что коэффициент совпадения между фотографиями — 78% при необходимых 70% для одного и того же человека.

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