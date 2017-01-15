"Железные дороги Сербии" ("Железнице Србије") запустили поезд "Белград — Косовска-Митровица", конечный пункт маршрута которого — крупнейшая община частично признанного косовского государства, населенная этническими сербами. Это первый поезд со времен косовского конфликта 1998-1999 года, соединяющий сербскую столицу с отколовшейся автономией.

Дизельный локомотив состава сделан в России. Все вагоны состава оснащены климатическим контролем и беспроводным интернетом.

Поезд богато оформлен: внутри его украшают панно и фотообои с изображением сербских православных святынь и культурных объектов, снаружи на составе на 21 языке, включая албанский, написано "Косово — это Сербия".

Как сообщает пресс-служба "Железных дорог Сербии", пробный этап эксплуатации маршрута продлится до 26 февраля, после чего — в случае отсутствия серьезных проблем — он встроится в постоянно действующее расписание.

Представители Приштины назвали запуск состава провокацией.

Директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Чурич сказал журналистам, что если бы косовская администрация стала чинить препятствия поезду, это граничило бы с шовинизмом, национализмом и нарушением прав человека.

С момента окончания бомбардировок НАТО в 1999 году до одностороннего провозглашения независимости в 2008 году территория бывшей югославской автономии находилась под управлением ООН.

К началу 2017 года 110 стран-членов ООН признали независимость Косово. Сербия и Россия не входят в это число.

Косовска-Митровица и прилегающие к ней населенные сербами общины расположены на крайнем севере частично признанного государства.