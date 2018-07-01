Бельгийский 8-летний мальчик поступает в университет

Бельгийский школьник Лоран Симон закончил среднюю школу в Брюгге в возрасте восьми лет, пройдя курс обучения, рассчитанный на шесть лет, всего за полтора года.

Мать мальчика — голландка, отец — бельгиец. Лоран имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов. Он получил диплом об окончании средней школы одновременно со своими 17-летними одноклассниками.

Выступая по бельгийскому радио, Лоран сообщил, что его любимый предмет — это математика, которая, по его словам, охватывает огромную сферу — статистику, геометрию, алгебру.

Мальчик намерен поступить в университет по окончании летних каникул. Его отец надеется, что это будет бельгийский или голландский университет, но мальчик получает предложения от высших школ со всего мира.

Пока неизвестно, что именно намерен изучать в университете мальчик — он еще не сделал выбор. Но его родители считают, что это будет математика или физика.

Как рассказывает его отец, Лоран в раннем детстве не любил играть с другими детьми и не особенно интересовался игрушками.

Лорану было шесть лет, когда он поступил в гимназию в Амстердаме. В последние месяцы школы он занимался в основном курсом естественных наук и математики, так как они больше всего его интересовали.

В свободное от школы время мальчик любит решать математические задачи и читать книги по медицине.

По его словам, он одно время хотел было стать хирургом и астронавтом, но теперь думает, не заняться ли компьютерными науками.

"Мы невероятно гордимся сыном, — сказал его отец Александр Симон в беседе с корреспондентом телеканала RTL. — Вначале ему пришлось преодолеть некоторые чисто формальные препоны в школе, иначе он еще раньше закончил бы курс обучения".

"Если он решит завтра стать плотником, для нас это не станет проблемой, лишь бы он был счастлив", — говорит его отец.