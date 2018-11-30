30.11.2018, 08:05

Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

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РБК
EST
Õhuturbe õppus Ramstein Alloy
Õhuturbe õppus Ramstein AlloyFoto: Jaanus Lensment

Российские военные самолеты, по информации бельгийских военных, следовали ”без предоставления полетного плана”. Над Балтийским морем их перехватили бельгийские F-16.

Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские реактивные истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в соответствующем сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

Инцидент, по информации военных, произошел 28 ноября. Для перехвата российских военных самолетов были подняты развернутые в Балтийском регионе бельгийские F-16. Там, как указывается в сообщении ведомства, они находятся ”для защиты целостности воздушного пространства НАТО”.

”F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана”, — рассказали военные. ”Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность”, — заключили представители ведомства. Модель и поколение российских военных самолетов, которые стали участниками инцидента, они не уточнили, однако опубликовали видео перехвата.

Это уже второй за последние две недели случай с участием российских истребителей и бельгийских военных в Балтийском море. Так, 22 ноября, по данным телеканала VRT, два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia. Корабль в настоящий момент входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море. Предпринимать какие-либо ответные действия экипаж корабля не стал. ”Мне бы не хотелось быть человеком, который стал причиной третьей мировой войны из-за ошибочного суждения”, — комментировал впоследствии ситуацию капитан Godetia.

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