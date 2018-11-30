Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Российские военные самолеты, по информации бельгийских военных, следовали ”без предоставления полетного плана”. Над Балтийским морем их перехватили бельгийские F-16.
Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские реактивные истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в соответствующем сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
Инцидент, по информации военных, произошел 28 ноября. Для перехвата российских военных самолетов были подняты развернутые в Балтийском регионе бельгийские F-16. Там, как указывается в сообщении ведомства, они находятся ”для защиты целостности воздушного пространства НАТО”.
”F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана”, — рассказали военные. ”Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность”, — заключили представители ведомства. Модель и поколение российских военных самолетов, которые стали участниками инцидента, они не уточнили, однако опубликовали видео перехвата.
Gisteren onderschepten #F16 @beairforce, momenteel ontplooid in de #balticsea regio 🇪🇪🇱🇹🇱🇻 om de integriteit van @NATO-luchtruim te waarborgen, Russische Flanker straaljagers zonder vluchtplan. Onze missie @BelgiumDefence is uw veiligheid te beschermen pic.twitter.com/y0qFRajRJg— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 29 ноября 2018 г.
Это уже второй за последние две недели случай с участием российских истребителей и бельгийских военных в Балтийском море. Так, 22 ноября, по данным телеканала VRT, два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia. Корабль в настоящий момент входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море. Предпринимать какие-либо ответные действия экипаж корабля не стал. ”Мне бы не хотелось быть человеком, который стал причиной третьей мировой войны из-за ошибочного суждения”, — комментировал впоследствии ситуацию капитан Godetia.