Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские реактивные истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в соответствующем сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

Инцидент, по информации военных, произошел 28 ноября. Для перехвата российских военных самолетов были подняты развернутые в Балтийском регионе бельгийские F-16. Там, как указывается в сообщении ведомства, они находятся ”для защиты целостности воздушного пространства НАТО”.

”F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана”, — рассказали военные. ”Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность”, — заключили представители ведомства. Модель и поколение российских военных самолетов, которые стали участниками инцидента, они не уточнили, однако опубликовали видео перехвата.