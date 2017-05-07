Бельгийские эксит-поллы: на выборах во Франции лидирует Эмманюэль Макрон

Согласно эксит-поллам бельгийской газеты Le Soir, во втором туре президентских выборов во Франции лидирует Эмманюэль Макрон, за которого проголосовали 62,5 процента избирателей.

По данным бельгийских эксит-поллов, на выборах президента Франции лидирует независимый кандидат Эмманюэль Макрон. 39-летний лидер движения "Вперед!" получил поддержку 62,5 процента избирателей, сообщает в воскресенье, 7 мая, бельгийская газета Le Soir, ссылаясь на результаты опросов проголосовавших граждан, проведенных на выходе из избирательных участков. За соперницу Макрона, лидера правых популистов Марин Ле Пен, согласно этой информации, проголосовали 37,5 процента избирателей.

Бельгийские и швейцарские франкоязычные СМИ раньше французских сообщают об эксит-поллах, поскольку на них не распространяется действие законодательства Франции. Французский закон о выборах запрещает публиковать информацию о предполагаемом исходе выборов до закрытия избирательных участков. Голосование на основной территории Франции завершается в 21 час мск.

Макрон: проевропейский либерал

Бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон считается проевропейским либералом и обещает провести умеренные реформы, чтобы сделать Францию более конкурентоспособной. Речь идет, в частности, о поддержке создания новых фирм и снижении финансовой нагрузки на предприятия.

Кроме того, он планирует настаивать на проведении глубоких реформ ЕС. Если этого не сделать, выход Франции из ЕС неминуем, предупреждает он. Макрон убежден, что странам с единой европейской валютой необходим единый бюджет, который финансировался бы за счет выпуска общих еврооблигаций. По мнению политика, такая мера позволила бы стабилизировать евро и профинансировать необходимые структурные реформы.