Беглый премьер-министр Украины Николай Азаров надеется на Трампа

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, перебравшийся в Россию после победы Майдана, надеется, что новая администрация США в сотрудничестве с Россией устранит нынешнюю, неприятную Азарову украинскую власть.

"У меня очень большая надежда на то, что новая американская администрация, взвесив многие "за" и "против", реалистично проанализировав ситуацию на Украине, изменит эту политику и будет искать компромисс с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Украине", — сказал Николай Азаров во вторник в Москве на пресс-конференции, посвященной выходу его книги "Уроки Майдана".

Первую свою книгу под названием "Украина на перепутье" Николай Азаров презентовал ровно два года назад и тоже в Москве.

Новая книга состоит из записей Азарова в его "Фейсбуке", сделанных с конца 2015 до конца 2016 года, в которых он критикует политику нынешних руководителей Украины и вспоминает дни Евромайдана.

Глава правительства Украины при президенте Викторе Януковиче предполагает, что для урегулирования украинского конфликта следует провести международную конференцию с участием России, США и других стран.

"(Это) может быть Китай, может быть Германия — весомые страны, которые могут реально влиять на ситуацию. Конференция позволит выработать план мирного перехода и восстановления демократической законной власти на Украине", — пояснил Азаров.

В логике Азарова, нынешнее руководство Украины не принимает самостоятельных решений — это за него делают США.

Новая администрация США пока не делала сколько-нибудь ясных обещаний насчет политики в отношении Украины и России.

Президент Дональд Трамп неоднократно, но крайне лаконично заявлял, что хотел бы хороших отношений с Россией, и при этом в последнее время делал оговорки, что не знает, сложатся ли они, эти хорошие отношения.

Вице-президент Майкл Пенс в телеинтервью несколько дней назад сказал, что вопрос санкций против против России Вашингтон будет связывать с ее поведением на международной арене, в том числе на Украине.