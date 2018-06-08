"Беги, дядь Мить!" Умер актер из фильма ”Любовь и голуби” Игорь Лях

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известность которому принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", — написала актриса в Facebook.

Игорь Лях родился 16 августа 1962 года в Загорске (сейчас Сергиев Посад — прим. ТАСС). В 1983 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, играл в Малом театре. Лях также играл в театре Российской армии, театре им. М.Н. Ермоловой.

В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где сыграл сына главных героев — Василия и Надежды — Леньку. Актер также сыграл Митрофана в фильме-спектакле "Недоросль" (1987) и клоуна Игоря в фильме-спектакле "Мой любимый клоун" (1987). В кино Лях исполнил главные роли в фильмах "Жил-был Шилов" (1987) и "Ха-би-ассы" (1990), снялся в фильмах "Заговор скурлатаев" (1993), "Святое дело" (2007), "Тариф новогодний" (2008), "Елки 3" (2013) и других.