06.12.2017, 12:40

Бангладеш переселит 100 тысяч беженцев на необитаемый остров

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Gazeta.ru
EST
Rohingjad
фото иллюстративноеFoto: DANISH SIDDIQUI, REUTERS

Власти Бангладеш утвердили план по переселению примерно 100 тыс. беженцев рохинджа на необитаемый и подверженный наводнениям остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе, передает Gazeta.ru со ссылкой на CNN.

Как отмечается, беженцев планируют переселить на Тенгар Чар до ноября 2019 года. Застройка острова начнется ”очень скоро”, бюджет плана — $278 млн.

Ранее Госдеп пригрозил ввести санкции против Мьянмы из-за нарушений прав мусульман-рохинджа.

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