Бангладеш переселит 100 тысяч беженцев на необитаемый остров

Власти Бангладеш утвердили план по переселению примерно 100 тыс. беженцев рохинджа на необитаемый и подверженный наводнениям остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе, передает Gazeta.ru со ссылкой на CNN.
Как отмечается, беженцев планируют переселить на Тенгар Чар до ноября 2019 года. Застройка острова начнется ”очень скоро”, бюджет плана — $278 млн.
Ранее Госдеп пригрозил ввести санкции против Мьянмы из-за нарушений прав мусульман-рохинджа.
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