Бангладеш переселит 100 тысяч беженцев на необитаемый остров

фото иллюстративное Foto: DANISH SIDDIQUI, REUTERS

Власти Бангладеш утвердили план по переселению примерно 100 тыс. беженцев рохинджа на необитаемый и подверженный наводнениям остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе, передает Gazeta.ru со ссылкой на CNN.