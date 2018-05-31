31.05.2018, 19:42

Бабченко согласился стать гражданином Украины

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Deutsche Welle
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Ukraina lipp
Ukraina lippFoto: Stringer, Sputnik

Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Петра Порошенко о помощи в получении украинского гражданства. "Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - рассказал журналист на пресс-конференции в Киеве в четверг, 31 мая.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", Бабченко рассказал также, что у него есть вид на постоянное проживание в Украине. Документы на получение постоянного жительства подали и члены его семьи.

Порошенко назвал операцию СБУ "блестящей"

Между тем президент Украины Петр Порошенко ответил критикам, обвиняющим спецслужбы в инсценировке "убийства" Аркадия Бабченко. "Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя", — заявил глава государства, выступая в Ивано-Франковской области.

При этом Порошенко назвал спецоперацию СБУ по предотвращению покушения на Бабченко "блестящей". "Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие — целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем", — прокомментировал глава государства негативную реакцию на проведенную спецоперацию.

Спецоперация СБУ по спасению Бабченко

Сообщение о том, что российский оппозиционный журналист был убит тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Киеве, появились вечером, 29 мая, и вызвало возмущение не только у российской либеральной аудитории, но и у ряда мировых политиков, и международных правозащитных организаций.

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Однако на следующий день на специальной пресс-конференции руководство СБУ и генпрокурор Украины объявили, что инсценировка убийства Бабченко была спецоперацией Службы безопасности Украины по защите жизни журналиста. Как заявил глава СБУ Василий Грицак, "убийство российского журналиста заказали российские спецслужбы". По его словам, "для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины, который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами". Посредник был задержан в Киеве 30 мая.

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