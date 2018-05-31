Бабченко согласился стать гражданином Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Петра Порошенко о помощи в получении украинского гражданства. "Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - рассказал журналист на пресс-конференции в Киеве в четверг, 31 мая.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", Бабченко рассказал также, что у него есть вид на постоянное проживание в Украине. Документы на получение постоянного жительства подали и члены его семьи.
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Между тем президент Украины Петр Порошенко ответил критикам, обвиняющим спецслужбы в инсценировке "убийства" Аркадия Бабченко. "Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя", — заявил глава государства, выступая в Ивано-Франковской области.