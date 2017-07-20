Азербайджан приговорил блогера из РФ к трем годам колонии за поездки в Нагорный Карабах

Азербайджанский суд по тяжким преступлениям 20 июля приговорил к трем годам тюрьмы блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина — за нарушение государственной границы, сообщает "Медуза".

Лапшина обвинили в том, что он без ведома азербайджанских властей побывал в Нагорном Карабахе — на территории, которую считают своей и Азербайджан, и Армения. Лапшин ездил в Нагорный Карабах летом 2015-го (и еще два раза до этого), в декабре 2016-го его задержали в Минске по запросу Азербайджана — и в феврале экстрадировали в Баку.

Блогер Александр Лапшин регулярно ездил в Нагорный Карабах. Он побывал там в 2011 и 2012 годах. За это Азербайджан внес его в ”черный список” нарушителей — граждан, посещавших республику без разрешения местных властей.

В июне 2015-го Лапшин вновь отправился в Нагорный Карабах (через Грузию), причем по украинскому паспорту, где его имя Александр было указано как Олександр. При этом паспорт был аннулирован властями Украины еще в 2011 году (Лапшин судился за его восстановление, но безуспешно; до 2011-го у него, предположительно, было три гражданства, в том числе российское и израильское). За третий визит в Нагорный Карабах без санкции Азербайджан объявил Лапшина в международный розыск за нарушение закона ”О государственной границе” и миграционного кодекса Азербайджана. Лапшина также обвинили по статье местного УК ”Неоднократные публичные призывы, направленные против государства”.

16 декабря 2016 года Лапшина задержали в Минске по запросу, который Азербайджан направил в Интерпол. 26 января 2017-го Генпрокуратура Белоруссии вынесла постановление о его выдаче Азербайджану. Городской суд Минска признал это решение законным. Лапшин обжаловал эти решения, но спустя четыре дня получил отказ — и уже 7 февраля спецрейсом его доставили в Баку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был недоволен тем, что выдача блогера Азербайджану затягивается: ”Давно надо было переслать его туда, куда надо. Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? Нет. Израильтяне — он же гражданин Израиля? Ну вроде нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану”.

Россия и Израиль выступали против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. ”Мы против того, чтобы экстрадировать граждан России, задержанных в той или иной стране, в третью страну, — заявлял в январе 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — Будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить”. Власти Израиля настаивали, что ”страна не может согласиться на причинение вреда гражданину Израиля только потому, что он высказал свое мнение в блоге” (Лапшин публиковал отчеты о посещении Нагорного Карабаха и называл регион территорией Армении).

Белорусские власти были категоричны, однако разрешили представителям дипломатических миссий России и Израиля навестить Лапшина, но только через месяц после его задержания.

Экстрадиция Лапшина спровоцировала настоящий кризис в отношениях Белоруссии и Армении. Депутаты армянского парламента призывали отозвать посла из Минска и исключить Белоруссию из состава Организации Договора о коллективной безопасности между странами бывшего СССР (ОДКБ).

В азербайджанском суде Лапшина обвинили в том, что он в своих путевых заметках называл Нагорный Карабах ”Арцахом” (название региона на армянском языке) и частью Армении, а также обещал, что посетит его снова. Свидетельствовавшая против Лапшина сотрудница центра судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана также отметила, что выражение блогера ”где Армения, там и Карабах” она посчитала лозунгом и призывом против азербайджанского государства.

20 июля суд приговорил Александра Лапшина к трем годам колонии за нарушение государственной границы Азербайджана. Обвинение в призывах к антигосударственным действиям суд счел недоказанным (по этой статье блогер мог получить до восьми лет лишения свободы). Бакинский адвокат Лапшина Эдуард Чернин признал, что суд в процессуальном отношении ”проводился так, как положено” и сказал, что оценивает приговор как ”более чем хороший”. Чернин заявил, что ”все дальнейшие действия защита предпримет только после согласования с блогером”. Он не исключил, что Лапшин может быть экстрадирован в Россию, Израиль или даже на Украину.