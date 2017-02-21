Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины

Прокуратура Украины расследуют производство против депутата Рады Андрея Артеменко за "антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ", заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Несколько часов назад Генпрокуратура Украины, а именно Крымская прокуратура, занесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по нардепу Артеменко за посягательство на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ", — сказал Луценко в ходе совместного брифинга с главой СБУ Василием Грицаком во вторник в Киеве.

Генпрокурор также добавил, что "это арестное дело", добавив, что в парламент будет внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.

Ранее Луценко представил в своем фейсбуке фотографию документа прокуратуры, из которого следовало, что Артеменко обвиняют в госизмене: нардеп якобы "предоставил иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

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20 февраля американская газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".

Артеменко также сообщил американской стороне, что располагает доказательствами причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, включая названия конкретных компаний и способы денежных транзакций, что может способствовать его отставке.

В тот же день фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата Артеменко из своих рядов. Сам нардеп заявил, что не собирается отказываться от мандата.

При этом российскую сторону удивили сообщения о подобной инициативе депутата Рады. В частности, глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указали на невозможность аренды Россией Крыма у самой себя.