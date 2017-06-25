Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобился на людей в английском Ньюкасле.
В связи с инцидентом задержана 42-летняя женщина, она находится в полиции.
Как сообщается, наезд произошел в 9:14 по местному времени возле спортивного центра Westgate.
В это время там проходило празднование мусульманского праздника Ураза-байрам.
В полиции отмечают, что инцидент не связан с терроризмом.
Новость дополняется.
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