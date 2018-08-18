18.08.2018, 09:10

"Автократ на частной вечеринке": СМИ Австрии о поездке Путина на свадьбу главы МИД

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bbcrussian.com
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"Автократ на частной вечеринке": СМИ Австрии о поездке Путина на свадьбу главы МИД
MIKHAIL KLIMENTYEV/TASS

Свадьба 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль - событие, которое уже несколько дней не сходит со страниц австрийских газет. Однако главное, что интересует в ней австрийскую прессу, - это ее гость, президент России Владимир Путин.

Одни СМИ фокусируются на затратах и мерах безопасности, необходимых для обеспечения визита российского лидера, другие — на критике, которой подвергают Кнайсль оппозиционные политики.

Друзья "Единой России"

Правоцентристская газета Die Presse 16 августа написала, что министерству иностранных дел Австрии приходится "работать не покладая рук", чтобы отбиться от критики в том, что Кнайсль демонстрирует сближение с Путиным, и убедить прессу в том, что внешнеполитическая позиция Вены не изменится.

Либеральная Kurier в заметке от 17 августа пишет, что Австрийская партия свободы (FPÖ), по квоте которой Кнайсль заняла кресло министра, имеет крепкие связи с Россией. Это, в частности, подтверждается тем, что в декабре 2016 года FPÖ заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", указывает газета.

Приглашение Путина на свадьбу, по слухам, вызвало недовольство среди членов кабинета из Австрийской народной партии, состоящей в коалиции с FPÖ, пишет Kurier.

Газета также приводит слова эксперта по России Герхарда Манготта о том, что FPÖ и другие популистские партии Европы сочувствуют России, поскольку их привлекает "авторитарный стиль правления" и антиамериканизм Путина.

Невесту — в отставку!

Левоцентристская оппозиционная газета Der Standard 17 августа сообщила, что Эвелин Регнер, член Европейского парламента и Социал-демократической партии Австрии, раскритиковала Кнайсль, обвинив ее в попытках добиться расположения Путина, используя собственную свадьбу.

Популярная правоцентристская газета Kronen Zeitung 16 августа обратила внимание на то, что еще один член Европейского парламента от Австрии, депутат из фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" Мишель Реймон призвал Кнайсль немедленно уйти в отставку, посчитав, что своим поведением она вредит репутации страны.

Депутат Европарламента от Австрийской народной партии Отмар Карас заявил газете Tiroler Tageszeitung, что не понимает, зачем превращать "такое личное мероприятие в политическое событие", но пожелал молодоженам всего наилучшего.

Тысячи евро налогоплательщиков

В статье независимой газеты Heute, вышедшей 16 августа, говорится, что несмотря на то, что приезд Путина на свадьбу позиционируется как частный визит, автрийских налогоплательщиков может ожидать "несколько сотен тысяч евро издержек из-за мер безопасности".

Газета отмечает, что визит Путина в Австрию в июне стоил "по меньшей мере 423 тысячи евро", но в эту сумму, скорее всего, не были включены затраты на противовоздушную оборону.

В заметке, вышедшей 17 августа, Heute приводит слова члена партии "Новая Австрия и Либеральный форум" Стефани Криспер о том, что "налогоплательщики не должны платить за участие автократа в частной вечеринке министра иностранных дел".

"Насколько, по мнению правительства, глупы наши налогоплательщики?", — цитирует издание члена партии "Список Питера Пильца" Бруно Россмана.

Правоцентристская Die Presse со ссылкой на источники в полиции пишет, что за безопасность на свадьбе будут отвечать "несколько сотен" полицейских и частная охранная фирма.

Однако никто из собеседников газеты не стал отвечать на вопрос о том, во сколько это обойдется налогоплательщикам, отмечает газета. Сама Кнайсль оплатит услуги личной охраны на свадьбе, добавляет Die Presse.

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