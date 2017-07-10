Австрия запретила министру экономики Турции въезд в страну

Власти Австрии запретили въезд на территорию страны министру экономики Турции Нихату Зейбекчи для участия в мероприятиях, посвященных годовщине попытки государственного переворота в Турции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя австрийского МИД.

"Я могу подтвердить, что (австрийский) министр иностранных дел (Себастьян) Курц запретил министру экономики Турции въезд в страну", — сказал собеседник агентства. Ранее аналогичное сообщение распространило австрийское радио ORF.

Собеседник агентства добавил, что планируемое мероприятие "очень большое" и визит турецкого министра представлял бы "угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии". О каком именно мероприятии идет речь и кто является его организатором, он не уточнил. В Турции заявление пока не комментируют.

Ранее аналогичное решение приняло правительство Нидерландов. Оно назвало нежелательным приезд в страну вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша для участия в аналогичных памятных мероприятиях, во время которых он должен был выступить с речью в конгресс-центре в городе Апелдорн.

В марте Австрия и Нидерланды отказались впустить в страну турецких политиков, которые собирались агитировать экспатриантов за турецкий конституционный референдум, дающий более широкие полномочия президенту.

В качестве ответных мер турецкие власти запретили возвращаться в страну послу Нидерландов Корнелису ван Рею и другим голландским дипломатам. Также Турция пожаловалась на действия Нидерландов в ООН.

Что касается референдума о полномочиях президента Турции, то его итоги были утверждены в конце апреля. Конституционные поправки поддержали более 50% голосовавших. В итоге к 2019 году в Турции будет ликвидирована должность премьер-министра, правительством будет управлять президент. Он также получит право объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и распускать парламент.

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Мятеж был подавлен. Погибло 249 человек.

Турецкие власти обвинили в организации мятежа Фетхуллаха Гюлена — главного оппонента лидера страны Реджепа Эрдогана. По всей стране прошли массовые задержания подозреваемых в связях с организацией Гюлена FETO. Также были задержаны родственники проповедника.

В мае этого года турецкая прокуратура потребовала приговорить Гюлена к 3623 пожизненным заключениям и к 2923 годам тюрьмы. Сам проповедник все обвинения в свой адрес категорически отвергает. В настоящее время он проживает в США.

19 июля 2016 года Турция направила американским властям запрос о его выдаче. Однако США пока не спешат его удовлетворять. Бывший госсекретарь Джон Керри ранее заявлял, что в Соединенных Штатах существует "формальный процесс для обработки запросов об экстрадиции" и что Турция "должна направить доказательства, а не заявления". По данным американских СМИ, Вашингтон склоняется к тому, чтобы отказать Турции в экстрадиции Гюлена.