Австрия ввела временный контроль въезда на границах

В Вене утверждают, что вводят режим проверок на ключевых пограничных КПП из-за встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке. Данный шаг не связан с проблемой беженцев, заверяют власти.

Австрия в ночь на понедельник, 9 июля, ввела временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Как передает агентство dpa, это, в частности, коснулось участка автобана между германским Киферсфельденом и австрийским Куфштайном и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южный Тироль и федеральной землей Австрии Тироль.

Проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем.

По рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. Чтобы избежать пробок, на въезд будут работать две полосы. Тем не менее водителям советуют учитывать вероятность задержек.

Вена отрицает связь проверок с мигрантами