05.04.2018, 15:25

Австрия объяснила отказ высылать дипломатов хорошими отношениями с Россией

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rus.delfi.ee
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Sebastian Kurz
Sebastian KurzFoto: LUDOVIC MARIN, AFP

Вена отказалась высылать российских дипломатов, чтобы поддержать хорошие отношения с Москвой. Об этом в эфире телеканала Puls 4 заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Великобритания, шестнадцать стран ЕС, США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина выслали российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Россия зеркально ответила на эти меры и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.
"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. <…> Мы являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", — сказал политик.

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Курц напомнил, что Австрия, как член Евросоюза, поддержала отзыв посла ЕС из Москвы для консультаций, пишет РИА Новости.

"Этим жестом мы осудили Россию и продемонстрировали солидарность с Великобританией", — добавил канцлер.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее объяснила отказ высылать дипломатов нежеланием "сжигать мосты". По ее словам, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости продолжения диалога.

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