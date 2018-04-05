Австрия объяснила отказ высылать дипломатов хорошими отношениями с Россией

Великобритания, шестнадцать стран ЕС, США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина выслали российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Россия зеркально ответила на эти меры и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. <…> Мы являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", — сказал политик.

Курц напомнил, что Австрия, как член Евросоюза, поддержала отзыв посла ЕС из Москвы для консультаций, пишет РИА Новости.

"Этим жестом мы осудили Россию и продемонстрировали солидарность с Великобританией", — добавил канцлер.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее объяснила отказ высылать дипломатов нежеланием "сжигать мосты". По ее словам, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости продолжения диалога.