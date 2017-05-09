Австрийский суд обязал Facebook удалить оскорбительные посты

Суд в Австрии обязал социальную сеть Facebook удалить оскорбительные публикации.

Решение можно рассматривать как победу активистов, требовавших, чтобы социальные медиа боролись с "троллями" в интернете.

Иск был подан Партией зеленых Австрии, после того как лидер партии пострадала от разжигающих ненависть сообщений в соцсети.

Апелляционный суд в Вене постановил, что Facebook должен удалить оскорбительные посты в адрес Эвы Главишниг, указав, что блокировки подобного контента лишь на территории Австрии недостаточно.

По мнению судьи, соцсети будет несложно автоматизировать этот процесс.

Представители соцсети пока не комментировали решение суда.

Депутат от Партии зеленых Дитер Броз заявил, что "Фейсбук" больше не может утверждать, что является лишь платформой, а должен взять на себя ответственность за борьбу с агрессией.

Интернет-гиганты, включая Facebook , Twitter и Google, в последнее время столкнулись с волной критики во многих странах, поскольку далеко не всегда оперативно удаляют агрессивные комментарии со своих платформ.

В прошлом месяце немецкие власти одобрили план по введению штрафов на сумму до 53 млн долларов против соцсетей, которые не будут удалять разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости после жалоб пользователей.

Компании уже объявили о некоторых мерах для борьбы с проблемой. Facebook пообещал нанять три тысячи человек, чтобы бороться с агрессией и трансляциями сцен насилия.

Google заявил, что изменит работу поисковой системы, чтобы она помогла остановить распространение фальшивых новостей и агрессивных высказываний.