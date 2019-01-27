Австрийку, которая призывала ввести российские войска, приговорили к 14 годам тюрьмы

Созданная ею организация насчитывает около 2 тыс. 600 членов. "Конфедерация Австрии" провозгласила "нелегитимной" действующую австрийскую власть и ее законы, пишет 112.ua.

Унгер хотела, чтобы австрийская армия свергла правительство, к тому же она призывала и просила военной помощи у России.

За такие действия, а точнее за государственную измену, судья приговорил женщину и заявил о том, что такое решение суда является "четким сигналом о том, что антигосударственные действия не будут терпимы".

Кроме Унгер, были арестованы еще 13 участников движения в апреле 2017 года. Суд обвинил в государственной измене еще и заместителя лидера радикальной организации. Им оказался 71-летний бывший сотрудник полиции. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Двенадцать других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной ассоциации", их приговорили к трем годам лишения свободы.