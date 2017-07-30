30.07.2017, 10:15

Австралия заявила о предотвращении теракта в самолете

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bbcrussian.com
EST
Londoni terrorirünnak 19.06.2017
фото иллюстративноеFoto: TOLGA AKMEN, AFP

Контртеррористическая полиция в Австралии раскрыла заговор, участники которого намеревались уничтожить самолет, рассказал премьер-министр Малкольм Тернбулл.


"Могу сообщить, что сегодня прошла крупная совместная контртеррористическая операция по предотвращению заговора террористов, целью которого было крушение самолета", — заявил он.


Во всех австралийских аэропортах введены дополнительные меры безопасности.
Сообщается, что в ходе обысков в Сиднее были задержаны четыре подозреваемых.


Комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин сообщил, что арестованные, предположительно, были связаны с "исламистским" заговором.

"Недавно правоохранительным органам стало известно, что несколько человек в Сиднее планируют совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства", — рассказал он на пресс-конференции.


По его словам, полиции не известны подробности планировавшегося нападения, и расследование, по всей видимости, займет много времени.


Эй-би-си сообщает, что женщина из пригорода Сиднея, мужа и сына которой арестовали, отрицает, что они могли быть причастны к терроризму.

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