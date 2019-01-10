Астрономы поймали второй повторяющийся "радиосигнал пришельцев"

Два года назад ученые обнаружили, что это не так. Телескоп Паркс зафиксировал повторные вспышки в той точке, где шесть лет назад был зафиксирован один из первых всплесков, FRB 121102. В прошлом году CHIME открыл новый тип подобных сигналов, имевших необычайно низкую частоту. Это сделало "сигналы инопланетян" еще более загадочными и интересными.

Стэйрс и ее коллеги продолжили наблюдения, и летом этого года CHIME удалось найти сразу 13 новых быстрых радиовсплесков на "новой" низкой частоте в 400 мегагерц. Эти наблюдения раскрыли несколько интересных деталей и принесли один большой сюрприз.

Одна из новых вспышек, FRB 180814, открытая канадским телескопом в середине августа прошлого года, оказалась повторяющейся. В последующие два месяца астрономы зафиксировали сразу шесть новых всплесков в этой же точке ночного неба в созвездии Жирафа, где она была зафиксирована впервые.

Как и прочие "радиосигналы инопланетян", она возникла далеко за пределами нашей Галактики, на расстоянии примерно в 1,6 миллиарда световых лет. Необычная "размазанность" этой вспышки и некоторые другие ее особенности указывают на то, что она и часть одиночных FRB-всплесков, открытых CHIME, возникли внутри "савана" сверхновой или рядом с черной дырой.

Несмотря на то, что она была поймана на другой частоте, структура FRB 180814 в целом почти неотличима от того, как выглядит FRB 121102. Стэйрс и ее коллеги и ее коллеги предполагают, что это свидетельствует в пользу схожего происхождения этих загадочных "сигналов пришельцев".

Все эти вспышки, как подчеркивают ученые, были открыты CHIME еще до того, как он был полностью достроен. Они надеются, что полная версия этого телескопа сможет открыть несколько десятков "кузин" FRB 121102 и FRB 180814, и раскроет их природу.