Астрономы открыли "адскую" планету — горячую, как Солнце

Американские астрономы открыли новую экзопланету, температура поверхности которой составляет свыше 4 тысяч градусов по Цельсию — почти как температура на поверхности Солнца, а по размерам эта планета в два раза больше, чем Юпитер.

Это самая горячая планета, которая известна ученым на данный момент. Она находится в созвездии Лебедя на расстоянии 650 световых лет от Земли.

Планета получила название KELT-9b, она вращается вокруг горячей звезды KELT-9 на очень близком расстоянии: для того, чтобы совершить полный оборот вокруг звезды, этой планете требуется всего около двух земных суток.

Как Луна по отношению к Земле, KELT-9b всегда повернута к звезде одной стороной. Температура поверхности планеты достигает 4300 градусов — это выше, чем у красных карликов, к числу которых относится большинство звезд во Вселенной.

Открытие принадлежит исследователям из государственного университета штата Огайо.

Нахождение на столь близком от звезды расстоянии говорит о том, что жизнь планеты не может быть долгой: она получает такое огромное количество ультрафиолета, что буквально испаряется, создавая светящийся хвост из газа.

KELT-9b напоминает комету, так как за ней тянется шлейф из раскаленных газов.

Из-за высоких температур атмосфера KELT-9b очень сильно разрежена: фактически она состоит из одиночных атомов, которые не могут при таких условиях образовывать молекулы. Несмотря на внушительные размеры (планета в два раза больше Юпитера и в три раза тяжелее его), ее плотность фактически в два раза ниже, чем у самой большой планеты Солнечной системы.

Как отмечают ученые, звезда KELT-9, вокруг которой вращается планета, в два с половиной раза тяжелее Солнца и в два раза горячее его.

Планета KELT-9b была обнаружена учеными в 2014 году, еще три года ушло на наблюдение за планетой и на ее подробное изучение.