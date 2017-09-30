Ассанж назвал ситуацию в Каталонии "первой мировой интернет-войной"

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию с референдумом о независимости в Каталонии "первой мировой интернет-войной".

"Первая мировая интернет-война началась в Каталонии, поскольку люди и правительство использовали его (интернет) для организации референдума о независимости в воскресенье и для атак со стороны испанской разведки, которая замораживает телекоммуникационные связи", — написал он в твиттере.

Ассанж также указал, что испанская разведка занимает здания телекоммуникационных компаний и цензурирует сотни сайтов о референдуме.

Ранее сообщалось, что суд обязал Google удалить приложение про референдум о независимости Каталонии.

Референдум в Каталонии запланирован на 1 октября.