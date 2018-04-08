Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия

По данным гуманитарных организаций, в результате сброса бочковой бомбы с химикатами в Восточной Гуте погибли 150 человек. США хотят привлечь к ответственности Россию как сторонницу режима Асада.

Администрация США проверяет сообщения о новой химической атаке в Сирии: речь идет о предполагаемом применении сирийской армией отравляющего газа в боях за восстановление контроля над регионом Восточная Гута под Дамаском. По сообщению гуманитарной организации "Белые каски", в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над гордом Дума — последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. В результате погибли не менее 150 человек, еще более тысячи были ранены.

По данным организации, в укрытиях задохнулись целые семьи, число жертв постоянно растет. На своей странице в Twitter "Белые каски" выложили вызывающие шок фотографии предполагаемых жертв химической атаки.

По данным другой гуманитарной организации — UOSSM, погибли не менее 25 человек и еще около пятисот ранены. "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", — заявил председатель UOSSM Ганем Тайяра.