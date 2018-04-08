08.04.2018, 10:10

Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия

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rus.delfi.ee
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SYRIA-CONFLICT
SYRIA-CONFLICTFoto: AMER ALMOHIBANY, AFP

По данным гуманитарных организаций, в результате сброса бочковой бомбы с химикатами в Восточной Гуте погибли 150 человек. США хотят привлечь к ответственности Россию как сторонницу режима Асада.

Администрация США проверяет сообщения о новой химической атаке в Сирии: речь идет о предполагаемом применении сирийской армией отравляющего газа в боях за восстановление контроля над регионом Восточная Гута под Дамаском. По сообщению гуманитарной организации "Белые каски", в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над гордом Дума — последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. В результате погибли не менее 150 человек, еще более тысячи были ранены.

По данным организации, в укрытиях задохнулись целые семьи, число жертв постоянно растет. На своей странице в Twitter "Белые каски" выложили вызывающие шок фотографии предполагаемых жертв химической атаки.

По данным другой гуманитарной организации — UOSSM, погибли не менее 25 человек и еще около пятисот ранены. "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", — заявил председатель UOSSM Ганем Тайяра.

Дамаск говорит о дезинформации

Сирийское информационное агентство САНА опровергло сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом. Ранее сирийская армия при поддержке российской авиации вошла на территорию города Дума. До полного восстановления контроля над Восточной Гутой остались, вероятно, считанные дни.

Призвать Россию к ответу

Представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что Вашингтон внимательно следит за вызывающими обеспокоенность новостями о предполагаемом новом случае применения химического оружия в Сирии. Если эти сообщения подтвердятся, то потребуется незамедлительный ответ мирового сообщества, говорится в заявлении Нойерт, обнародованном 7 апреля.

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В документе указывается, что к ответу нужно будет призвать и Россию. "Режим Асада и его сторонники должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие подобные атаки незамедлительно предотвращены. Россия с ее непоколебимой поддержкой режима, в конечном счете, несет ответственность за эти зверские атаки, за удары по бесчисленным мирным жителям и за удушение химическим оружием наиболее уязвимых групп в Сирии", — говорится в документе.

В заявлении Нойерт также подчеркивается, что, "защищая своего союзника Сирию, Россия нарушает свои обязательства перед ООН как базовый гарант безопасности". "Россия предала Конвенцию о запрещении химического оружия и резолюцию Совета Безопасности ООН за номером 2118. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить применение химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее приверженность мирному урегулированию в этой стране в целом, а также приоритетам по нераспространению (оружия массового поражения — Ред.)", — указала представитель американского Госдепа.

США призвали Россию незамедлительно прекратить поддержку режима в Дамаске и сотрудничать с мировым сообществом в целях предотвращения новых варварских атак с применением химоружия.

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