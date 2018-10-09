Армия Украины потеряла в пожаре стратегический запас боеприпасов: подозревают "диверсию"

Однако эти "скромные" данные военных были вскоре опровергнуты. В результате пожара в 6-м арсенале в Ичнянском районе взорвался стратегический запас боеприпасов. С таким заявлением выступил в эфире украинского телеканала "Прямой" советник главы МВД Украины, депутат Антон Геращенко. "Украина в очередной раз теряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем "Град", — сказал Геращенко. Среди потерь украинской армии также числятся минометные мины и танковые снаряды.

По словам советника главы МВД Украины, часть припасов на горящих складах хранилось под открытым небом. Геращенко добавил, что президент Украины Петр Порошенко после очередного взрыва на складах боеприпасов должен дать оценку качеству работы сотрудников Генштаба ВСУ и "сделать кадровые выводы".

Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что пожар начался именно в хранилище реактивных снарядов "Град" 122 мм. "Установлено, что взорваны хранилища 120-мм минометных мин — весьма ценных "расходных" боеприпасов, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". Другие виды боеприпасов не пострадали", — написал журналист.

Он также сообщил, что 6-й арсенал "считался одним из относительно защищенных складов, благодаря наличию контрольно-следовой полосы". Однако там были проблемы такие же как и во всей украинской армии — "неадекватное планирование, неумение работать с людьми и расставлять кадры, нехватка рабочих рук и недостаток финансирования".

"У меня одна версия причины происшедшего — диверсия", — добавил он.

Версия — диверсия: склады взорвались в четырех разных местах

Действительно, версия "российской диверсии" вновь выходит на первый план, как и в предыдущих случаях пожаров на военных складах в Балаклее Харьковской области (март 2017 года) и на складах Генштаба в Калиновке Винницкой области (сентябрь 2017 года).

Как сообщил на брифинге замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко, пожар на территории 6-го арсенала Минобороны возник в результате четырех взрывов на складе.

"На данный момент, по данным оперативной группы Генштаба, которая провела опрос дежурных на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва в четырех местах арсенала", — заявил генерал-майор. По словам Тимошенко, взрывы произошли в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар.

Он отметил, что диверсия является наиболее вероятной причиной взрывов. "Проверяется несколько версий произошедшего Службой безопасности, в частности, версия о возможном совершении диверсии", — добавил он.

Для установления причин и последствий чрезвычайного происшествия на место выехали следственно-оперативная группа Службы безопасности Украины и группа прокуроров военной прокуратуры.

Представители СБУ уже объявили, что "в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии". А в военной прокуратуре пока не называют диверсию среди основных причин пожара. Кроме "диверсионной версии" со стороны российских спецслужб, которые якобы могли использовать для атаки беспилотники, рассматриваются также версия пожара для сокрытия хищений на складах, обычной халатности, личной мести и даже борьба за определенные должности.

Пока по факту пожара и последовавших взрывов на складах боеприпасов военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного Уодекса Украины "Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Но версию теракта и диверсии уже поддержали чиновники и политики Украины.