Армия Сирии нашла на складе ИГ новейшее оружие НАТО

На крупнейшем складе террористов ”Исламского государства” в городе Меядин на востоке Сирии военные сирийской армии нашли новейшие образцы вооружения НАТО.

Об этом заявил бригадный генерал армии Сирии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города, передает РИА ”Новости”.

”Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства”, — отметил он.

По словам Сухейла, сирийские военные захватили ”новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО”.

Сирийские военные показали журналистам системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания.

Как сообщили в сирийской армии, на складах террористов в Меядине была обнаружена в том числе 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.

”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.