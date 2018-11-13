13.11.2018, 12:05

Армия Израиля утверждает, что нанесла удар по штаб-квартире ХАМАС

 (11)
Deutsche Welle
EST
Gaza
GazaFoto: Hatem Moussa, AP

Один человек погиб в Израиле в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Израиль ответил на 300 выпущенных оттуда ракет ударом по штаб-квартире разведки ХАМАС и еще десяткам целей.

В ответ на массированный обстрел ХАМАС израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире военной разведки этого радикального палестинского движения в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Twitter в ночь на вторник, 13 ноября, сопроводив запись соответствующими видеокадрами.

"Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян", — говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что штаб ХАМАС был "намеренно создан около школы".

Из сектора Газа по территории Израиля выпустили 300 ракет

По данным военных, в течение дня по Израилю было выпущено 300 ракет, от которых пострадали более 50 человек. По сведениям газеты The Times of Israel, в Ашкелоне погиб один человек, двое получили серьезные ранения.

В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа, утверждают в Армии обороны Израиля. Среди них были студии телеканала ХАМАС "Аль-Акса", сотрудники которого были предупреждены о необходимости эвакуации. Канал прекратил вещание после авиаудара. По информации агентства Reuters, в общей сложности в секторе Газа убиты три вооруженных палестинца.

The Times of Israel пишет, что Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. "Бесприцельные ракетные обстрелы или другие действия, направленные против гражданских лиц, неприемлемы и должны быть прекращены", — говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы ЕС.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала

13.11.2018
Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту.
Подробнее

Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии

13.11.2018
Утечка информации из регистра документов Сил обороны привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные.
Подробнее


Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами

13.11.2018
Если руководитель открывшегося в пятницу T1 Mall of Tallinn, итальянец, сказал, что центр к моменту открытия и не должен быть заполнен арендаторами, то против этого возражает руководитель строящегося в центре города Porto Franco.
Подробнее

ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды

13.11.2018
Спустя восемь лет посетители вновь смогут пройти по лестнице и насладиться видами на самый высокий водопад стран Балтии, а также панорамой морского берега волости Тойла.
Подробнее

Куда поехать отдыхать туристам с серым паспортом, если во многие страны трудно или невозможно оформить визу

13.11.2018
Год назад многие туристы-серопаспортники столкнулись с серьезной проблемой: отпуск в Египте пришлось перенести или даже отменить, так как Каир выставил новые требования на въезд для лиц без гражданства. За этот год ситуация лучше не стала.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €

На водителей автобусов №67 и №68 пожаловались: громко играет радио на русском языке

13.11.2018
На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции — утверждается, что это раздражает пассажиров, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Представительство Крыма в Евросоюзе начнет работу в следующем году

13.11.2018
Представительство российского Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова.
Подробнее



Исследование: две трети работников не удовлетворены качеством руководства

13.11.2018
Из свежего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что две трети работников не удовлетворены качеством руководства. Более трети работников готовы даже согласиться на сокращение зарплаты, если это привело бы к улучшению качества руководства, сообщается в пресс-релизе.
Подробнее

Куда поехать за рождественским настроением: 11 европейских городов, где снова верится в чудо

13.11.2018
Аромат миндаля и корицы, задорно мигающие лампочки, уличные оркестры, деревянные домики, где звенят и поблескивают милые сувениры, — чтобы создать волшебное настроение, европейским городам даже снег не нужен. В декабре красивых городов в Европе — как подарков в мешке у Санты. Skyscanner выбрал те, где легче всего снова поверить в сказку.
Подробнее

10 вещей, от которых нужно избавиться до Нового 2019 года

13.11.2018
Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, необходимо освободиться от груза, который не позволяет стать счастливее. Постарайтесь избавиться от десяти вещей до конца уходящего года, и тогда уже скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Подробнее