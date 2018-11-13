13.11.2018, 12:05

Армия Израиля утверждает, что нанесла удар по штаб-квартире ХАМАС

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Deutsche Welle
EST
Gaza
GazaFoto: Hatem Moussa, AP

Один человек погиб в Израиле в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Израиль ответил на 300 выпущенных оттуда ракет ударом по штаб-квартире разведки ХАМАС и еще десяткам целей.

В ответ на массированный обстрел ХАМАС израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире военной разведки этого радикального палестинского движения в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Twitter в ночь на вторник, 13 ноября, сопроводив запись соответствующими видеокадрами.

"Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян", — говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что штаб ХАМАС был "намеренно создан около школы".

Из сектора Газа по территории Израиля выпустили 300 ракет

По данным военных, в течение дня по Израилю было выпущено 300 ракет, от которых пострадали более 50 человек. По сведениям газеты The Times of Israel, в Ашкелоне погиб один человек, двое получили серьезные ранения.

В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа, утверждают в Армии обороны Израиля. Среди них были студии телеканала ХАМАС "Аль-Акса", сотрудники которого были предупреждены о необходимости эвакуации. Канал прекратил вещание после авиаудара. По информации агентства Reuters, в общей сложности в секторе Газа убиты три вооруженных палестинца.

The Times of Israel пишет, что Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. "Бесприцельные ракетные обстрелы или другие действия, направленные против гражданских лиц, неприемлемы и должны быть прекращены", — говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы ЕС.

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