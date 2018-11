Армия Израиля утверждает, что нанесла удар по штаб-квартире ХАМАС

В ответ на массированный обстрел ХАМАС израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире военной разведки этого радикального палестинского движения в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Twitter в ночь на вторник, 13 ноября, сопроводив запись соответствующими видеокадрами.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9