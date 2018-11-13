Армия Израиля утверждает, что нанесла удар по штаб-квартире ХАМАС

В ответ на массированный обстрел ХАМАС израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире военной разведки этого радикального палестинского движения в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Twitter в ночь на вторник, 13 ноября, сопроводив запись соответствующими видеокадрами.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

"Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян", — говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что штаб ХАМАС был "намеренно создан около школы".

Из сектора Газа по территории Израиля выпустили 300 ракет

По данным военных, в течение дня по Израилю было выпущено 300 ракет, от которых пострадали более 50 человек. По сведениям газеты The Times of Israel, в Ашкелоне погиб один человек, двое получили серьезные ранения.

В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа, утверждают в Армии обороны Израиля. Среди них были студии телеканала ХАМАС "Аль-Акса", сотрудники которого были предупреждены о необходимости эвакуации. Канал прекратил вещание после авиаудара. По информации агентства Reuters, в общей сложности в секторе Газа убиты три вооруженных палестинца.

The Times of Israel пишет, что Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.