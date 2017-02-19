Армия Ирака начала операцию по освобождению западного Мосула от ИГ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению западного Мосула от боевиков "Исламского государства", пишет Русская служба Би-би-си.

"Наши силы начинают освобождение граждан от террора ДАИШ [арабская аббревиатура названия ИГ]", — заявил аль-Абади в телевизионном обращении.

Иракские правительственные войска практически окружили западную часть города, находящуюся под контролем экстремистов. Тем временем авиация коалиции под руководством США наносит удары по ИГ с воздуха.

Накануне военной операции в ООН заявили, что главным приоритетом для властей Ирака должна стать безопасность граждан, заблокированных в осажденных районах города.

Мосул — второй по численности город Ирака и последний оплот ИГ в стране.