Ариана Гранде прокомментировала взрыв на ее концерте

Американская певица Ариана Гранде выразила соболезнования в связи со взрывом, произошедшим во время ее концерта на стадионе в Манчестере, пишет gazeta.ru.
”Я разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов”, — написала она в своем твиттере.
Ранее Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере ”ужасающим террористическим актом”.
Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.
Полиция Манчестера подтвердила, что в результате погибли 19 человек, около 50 пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как теракт, пока не будет получено информации, которая это опровергнет.
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