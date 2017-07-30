Архив ЦРУ: "лесных братьев" в Латвии готовили для выполнения "определенных и реалистичных задач в будущем"

Движение национальных партизан в Латвии после Второй мировой войны старалось эволюционировать в сторону создания небольших, идеологически мотивированных групп, которые должны были выполнять "определенные и реалистичные задачи в будущем". Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы архивов ЦРУ 1940-1950-х годов, пишет Rus.lsm.lv.



В одном из отчетов от 1952 года, который в переводе на русский публикует Rus.lsm.lv (полный текст), говорится о том, как разрозненное движение "лесных братьев" за несколько лет было очищено от "бандитствующих" элементов и превращено "в небольшое, национально настроенное ядро".

Авторы отчета отмечают, что после капитуляции Германии участники Латышского легиона [Waffen SS] оказались перед выбором — явиться на [организованные советскими органами] пункты сбора и стать военнопленными или же уйти в леса и продолжить борьбу. Многие ушли в леса, полагая, что война [Запада] против Советского Союза неизбежна. Однако война не началась, и численность партизан стала постепенно уменьшаться — как в результате действий советских властей, так и по иным причинам (болезни, самоубийства и т.д.).

ЦРУ отмечает, что партизаны условно разделялись на два крыла: идеологические группы, чьей целью было сохранение себя для освобождения Латвии и оказания моральной поддержки другим патриотам, и боевые группы, целью которых стал бандитизм и нелегальные действия всех видов, без учета моральных или патриотических взглядов жертв. Бандитские группы вызывали всеобщую ненависть, и из соображений безопасности идеологические группы призывали своих сторонников не иметь никаких контактов с [бандитскими] группами.

С весны 1948 года в течение трех с половиной лет проходила работа по организации и консолидации партизан на базе идеологии. Все партизанские группы, не имевшие дисциплины и "вредившие доброму имени партизан", были отсечены. За три с половиной года партизаны были реформированы в небольшое, но чисто национально настроенное ядро, отмечается в записке ЦРУ. "Таким образом, движение идеологического и пассивного сопротивления было организовано и [сейчас] расширяется, медленно и осторожно, для выполнения определенных и реалистичных задач в будущем", — отмечают авторы документа.

С 1949 года, после депортаций и крупных акций советских властей по борьбе с партизанами, к "лесным братьям" пришло понимание того, что им лучше не проявлять какую-либо активность, и сохранять силы до момента, когда помощь [будет] близка.

Ранее уже сообщалось, что на официальном профиле НАТО в твиттере был опубликован видеоролик, посвященный латвийским национальным партизанам. Российские СМИ и официальные лица выразили свое возмущение по поводу этой публикации.