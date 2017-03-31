Арестованные после митинга в Москве жалуются правозащитникам на угрозы

Несколько арестованных участников московского митинга против коррупции пожаловались на угрозы и шантаж со стороны следователя в изоляторе временного содержания на Петровке, пишет DW.

"Новая газета" написала, что арестованные после антикоррупционного митинга в Москве жалуются на угрозы в свой адрес со стороны сотрудников правоохранительных органов. Как рассказал изданию член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Дмитрий Пискунов в четверг, 30 марта, об угрозах рассказали демонстранты, отбывающие срок ареста в изоляторе временного содержания на Петровке.

По данным "Новой газеты", сразу несколько человек пожаловались на действия неизвестного мужчины. При этом один из арестованных указал, что он носит звание майора. Этот человек, якобы, по очереди вызывал участников митинга в комнату, где расспрашивал их о мероприятии, об их политических взглядах и требовал предоставить доступ к их профилям в социальных сетях. За отказ говорить мужчина угрожал "найти" в квартире наркотики, сообщил один из активистов. По словам другого, предполагаемый майор заявил, что в случае нежелания отвечать на вопросы проблемы возникнут у брата задержанного.

Еще один задержанный рассказал правозащитникам, что в его присутствии представитель власти "ударил себя по щеке и пригрозил возбудить дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов, если тот не выложит ему всю необходимую информацию", пишет издание. Свыше десяти арестованных после митингов сообщили, что, будучи в изоляторе, подписали документ, с содержанием которого их не ознакомили.

Изолятор для подозреваемых в совершении уголовных преступлений

Согласно сведениям Дмитрия Пискунова, в изоляторе временного содержания на Петровке находится более 20 задержанных после митинга в центре Москвы. Обычно в этом изоляторе содержатся задержанные по уголовным делам, поэтому условия содержания там хуже, чем в других спецприемниках города, отмечает правозащитник.

28 марта о том, что российские власти применяют пытки против граждан, задержанных 26 марта на митинге против коррупции в Москве, заявил на сайте правозащитного проекта Gulagu.net его основатель Владимир Осечкин.

В Москве, как и в других 80 городах России, 26 марта прошла акция против коррупции, которую московские власти отказались согласовать. По данным правозащитников, более 1000 человек были задержаны. При этом полиция многократно применяла насилие к участникам мирной акции протеста.