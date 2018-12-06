Арестованная депутат Рады Надежда Савченко объявила сухую голодовку

Надежду Савченко обвиняют в подготовке крупных терактов в Киеве, передает ТАСС. По версии следствия, депутат планировала взрывы в здании парламента и правительственном квартале.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами [планировалось] обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", — живописал предполагаемый умысел женщины-политика генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая с трибуны парламента.

Эти действия, как полагают следователи, были направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей. Савченко также инкриминируют создание террористической группы, незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

22 марта 2018 года Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на задержание и арест. Киевский суд арестовал Савченко, после чего она объявила первую голодовку.

Перед допросом в СБУ Савченко выдвинула в отношении Луценко встречные обвинения. Она заявила, что генпрокурор и нынешний спикер Рады Андрей Парубий виновны в организации стрельбы на Майдане в феврале 2014 года.

Надежда Савченко, являясь по специальности военным летчиком, участвовала в боевых действиях в Донбассе в 2014 году. Затем она попала в плен к бойцам пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а после была вывезена в Россию. Там Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам колонии по делу об убийстве журналистов ВГТРК на востоке Украины. Сама Надежда все обвинения отвергала.

В мае 2016 года Савченко обменяли на двух граждан РФ, которых в Киеве называли "бойцами ГРУ", воевавшими против сил АТО (Антитеррористической операции) в Луганской области. Юридически обмен оформили через помилование осужденных президентами России и Украины.

Президент Украины Петр Порошенко наградил летчицу орденом Героя Украины. Еще в октябре 2014 года, находясь в московском СИЗО, она была избрана депутатом Верховной Рады.

После возвращения на родину Савченко сделала ряд скандальных заявлений — в частности, предложила начать прямые переговоры с руководителями ДНР и ЛНР и заявила, что стороны конфликта в Донбассе для достижения мира должны просить прощения друг у друга.

В Службе безопасности Украины инициативу Савченко не поддержали, а коллеги по Верховной Раде подвергли ее критике, назвав бывшую летчицу "агентом Путина". Депутат Антон Геращенко также назвал Савченко "троянским конем", которого президент России "внедрил в сознание украинцев".