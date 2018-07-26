Арестован шестой сотрудник ярославской колонии по делу об избиении заключенного

Заволжский районный суд Ярославля на два месяца арестовал младшего инспектора исправительной колонии N1 Дмитрия Соловьева, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

Он является еще одним подозреваемым в избиении заключенного Евгения Макарова.

Соловьев стал шестым сотрудником колонии, арестованным в рамках расследования уголовного дела пытках. Ранее Заволжский райсуд Ярославля удовлетворил ходатайства следствия об аресте Алексея Бровкина, Игоря Богданова, который, как выяснилось, принимал участие в военном конфликте между Грузией и Южной Осетией в 2008 году и имеет награды, Сергея Драчева, имеющего на иждивении новорожденного ребенка. Также были арестованы Сергей Ефремов, который признал вину в суде, Максим Яблоков, который написал явку с повинной.

При этом заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания до 28 июля, так как суд не счел доводы следствия достаточными для удовлетворения ходатайства об аресте и попросил предоставить дополнительные доказательства.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.