26.07.2018, 13:02

Арестован шестой сотрудник ярославской колонии по делу об избиении заключенного

 (2)
Интерфакс
EST
Vene vangla
Vene vanglaFoto: Maksim Blinov, Sputnik

Заволжский районный суд Ярославля на два месяца арестовал младшего инспектора исправительной колонии N1 Дмитрия Соловьева, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

Он является еще одним подозреваемым в избиении заключенного Евгения Макарова.

Соловьев стал шестым сотрудником колонии, арестованным в рамках расследования уголовного дела пытках. Ранее Заволжский райсуд Ярославля удовлетворил ходатайства следствия об аресте Алексея Бровкина, Игоря Богданова, который, как выяснилось, принимал участие в военном конфликте между Грузией и Южной Осетией в 2008 году и имеет награды, Сергея Драчева, имеющего на иждивении новорожденного ребенка. Также были арестованы Сергей Ефремов, который признал вину в суде, Максим Яблоков, который написал явку с повинной.

При этом заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания до 28 июля, так как суд не счел доводы следствия достаточными для удовлетворения ходатайства об аресте и попросил предоставить дополнительные доказательства.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





"Требование конфиденциальности": зарплату Бородича на посту главы TLT по-прежнему держат в секрете

26.07.2018
В начале этой недели Дениса Бородича утвердили новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), но, ссылаясь на требование конфиденциальности, его зарплату не раскрывает ни председатель совета, ни сам председатель правления.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают

26.07.2018
Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: У Пярнуского шоссе в Таллинне в ходе раскопок обнаружили шведское гарнизонное кладбище

26.07.2018
В Таллинне на Пярнуском шоссе в ходе археологических раскопок обнаружилось кладбище времен шведского владычества, относящееся к 17 веку и началу 18 века, которое, очевидно, принадлежало местному гарнизону.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
92,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €



Город Таллинн все-таки возьмет на баланс советский мемориал на Маарьямяги?

26.07.2018
Мэрия Таллинна готова согласиться с предложением Земельного департамент взять на муниципальный баланс нереформированный участок земли в районе Маарьямяги, где расположен мемориальный комплекс советского времени, если на ремонт и обслуживание мемориала будут выделены дополнительные средства из госбюджета.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ