26.07.2018, 13:02

Арестован шестой сотрудник ярославской колонии по делу об избиении заключенного

 (10)
Интерфакс
EST
Vene vangla
Vene vanglaFoto: Maksim Blinov, Sputnik

Заволжский районный суд Ярославля на два месяца арестовал младшего инспектора исправительной колонии N1 Дмитрия Соловьева, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

Он является еще одним подозреваемым в избиении заключенного Евгения Макарова.

Соловьев стал шестым сотрудником колонии, арестованным в рамках расследования уголовного дела пытках. Ранее Заволжский райсуд Ярославля удовлетворил ходатайства следствия об аресте Алексея Бровкина, Игоря Богданова, который, как выяснилось, принимал участие в военном конфликте между Грузией и Южной Осетией в 2008 году и имеет награды, Сергея Драчева, имеющего на иждивении новорожденного ребенка. Также были арестованы Сергей Ефремов, который признал вину в суде, Максим Яблоков, который написал явку с повинной.

При этом заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания до 28 июля, так как суд не счел доводы следствия достаточными для удовлетворения ходатайства об аресте и попросил предоставить дополнительные доказательства.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФСБ провела обыски у самопровозглашенного президента СССР

26.07.2018
Сотрудники российской военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК) в квартире самопровозглашенного президента СССР 56-летнего Сергея Тараскина и его соратника — 52-летнего Александра Соловьева, сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в полиции Зеленограда.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

"Требование конфиденциальности": зарплату Бородича на посту главы TLT по-прежнему держат в секрете

26.07.2018
В начале этой недели Дениса Бородича утвердили новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), но, ссылаясь на требование конфиденциальности, его зарплату не раскрывает ни председатель совета, ни сам председатель правления.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают

26.07.2018
Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: У Пярнуского шоссе в Таллинне в ходе раскопок обнаружили шведское гарнизонное кладбище

26.07.2018
В Таллинне на Пярнуском шоссе в ходе археологических раскопок обнаружилось кладбище времен шведского владычества, относящееся к 17 веку и началу 18 века, которое, очевидно, принадлежало местному гарнизону.
Подробнее

Город Таллинн все-таки возьмет на баланс советский мемориал на Маарьямяги? Только если государство выделит средства на ремонт

26.07.2018
Мэрия Таллинна готова согласиться с предложением Земельного департамент взять на муниципальный баланс нереформированный участок земли в районе Маарьямяги, где расположен мемориальный комплекс советского времени, если на ремонт и обслуживание мемориала будут выделены дополнительные средства из госбюджета.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ