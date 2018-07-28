28.07.2018, 13:30

Арестован экс-президент Армении Роберт Кочарян

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Deutsche Welle
EST
Armeenia
Иллюстративное фото. Foto: Artyom Geodakyan, Artyom Geodakyan/TASS

В Ереване суд первой инстанции в пятницу, 27 июля, принял решение об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца. Ранее Специальная следственная служба Армении обвинила политика в свержении конституционного строя десять лет назад. Кочарян уже переправлен из здания суда в уголовно-исполнительное учреждение.


Адвокаты политика вскоре после объявления решения об аресте экс-президента Армении заявили, что обжалуют постановление суда. Сам Кочарян опроверг выдвинутые против себя обвинения и заявил, что его хотят не допустить до участия в предстоящих внеочередных парламентских выборах. "Это политическое преследование, это вендетта. Не думал, что в нашей современности так можно фабриковать обвинения", — цитирует "Интерфакс" слова Кочаряна, которые он произнес в эфире армянского телеканала.

1 марта 2008 года была разогнана многотысячная акции протеста, участники которой выступили против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В результате столкновений погибли десять человек, более 250 получили ранения. Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 годы.

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