Арабские страны смягчают требования к Катару

Четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией, объявившие бойкот Катару, больше не настаивают на выполнении им 13 условий ультиматума, выдвинутого ими в июне.

Дипломаты из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта сообщили журналистам в ООН, что теперь они готовы удовольствоваться шестью общими принципами.

В их числе приверженность борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также прекращение актов провокаций и подстрекательства. Катар, отрицающий какую бы то ни было помощь террористам, никак пока это заявление не комментировал.

Он отказывается принять любые требования, которые угрожают его суверенитету или нарушают международное право. Катар также осуждает введенную против него соседними государствами блокаду.

Шесть недель назад против Катара были введены жесткие ограничительные меры, благодаря которым богатый газом эмират с населением 2,7 млн человек вынужден ввозить все необходимое ему продовольствие по морю и по воздуху.

Выступая во вторник перед журналистами на брифинге в ООН в Нью-Йорке, дипломаты четырех ведущих арабских государств заявили, что хотели бы добиться мирного разрешения конфликта.

Посол Саудовской Аравии Абдулла аль-Муалими сообщил, что на встрече в Каире 5 июля министры иностранных дел четверки сформулировали шесть основных принципов, "которые будут вполне приемлемыми для Катара".

Эти принципы, как сообщает New York Times, подразумевают борьбу с терроризмом и экстремизмом, отказ от предоставления финансовой помощи и укрытия террористическим организациям, прекращение подстрекательства к ненависти и насилию и невмешательство во внутренние дела других государств.

По этим положениям, заявил Муалими, уступки невозможны. Но в то же время он добавил, что стороны могут обсудить пути их осуществления.

Переданный Катару 22 июня список из 13 требований включал в себя также закрытие телевизионного канала "Аль-Джазира", закрытие турецкой военной базы, прекращение всяческих контактов с организацией "Братья-мусульмане" и снижение объема контактов с Ираном.

Теперь Муалими говорит, что требование о закрытии "Аль-Джазиры" звучит уже не столь категорично, но прекращение подстрекательства к насилию и ненависти должно быть выполнено неукоснительно.

"Если достичь этого можно только путем закрытия "Аль-Джазиры", то так тому и быть. Если того же можно добиться, сохранив "Аль-Джазиру", то нас это тоже устраивает. Главное — чтобы цель была достигнута", — приводит его слова Ассошиэйтед Пресс.

Постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Нуссейбе предупредила, что если Катар окажется не готов принять ключевые принципы, определяющие терроризм и экстремизм в регионе, то ему будет трудно сохранить членство в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива

Катар признает предоставление помощи исламистским группировкам, считающимся в некоторых соседних государствах террористическими — в частности организации "Братья-мусульмане". В то же время он отрицает помощь "Аль-Каиде" или ИГ.

Министр по международному сотрудничеству ОАЭ Риим аль-Хашими заявила: "На этом этапе дело за Катаром".

Она добавила, что США сыграли очень конструктивную и очень важную роль в том, что должно стать мирным решением нынешнего кризиса.

АНАЛИЗ

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Последнее развитие событий предоставляет, на первый взгляд, возможность выхода из нынешнего противостояния между Катаром и его соседями. Маловероятно, однако, что это решение будет долговременным.

Проблема сводится к тому, что разные страны каждая по-своему интерпретируют понятия "экстремизм" и "терроризм". Катар всегда гордился тем, что он дает возможность выражать взгляды, альтернативные официально признанной у его консервативных соседей правительственной точке зрения. Именно поэтому им так досаждает "Аль-Джазира".

Однако Катар обвиняют в том, что среди этих альтернативных голосов есть и такие, которые призывают к свержению правительств в странах региона.

Катар поддерживает "Братьев-мусульман", которых считает мирной, политической силой. Его оппоненты, однако, считают организацию террористической, а ее деятельность — экзистенциальной угрозой их правлению. Эти разногласия еще только предстоит преодолеть.

Американский президент Дональд Трамп поспешил присвоить себе заслугу в давлении на Катар, заявив, что оно может означать начало конца ужаса терроризма.

Однако государственный секретарь Рекс Тиллерсон поставил под сомнение список требований, признав, что некоторые из них Катару будет очень трудно принять.

На прошлой неделе в течение нескольких дней Тиллерсон занимался челночной дипломатией в регионе. Он подписал с Катаром меморандум по борьбе с финансированием терроризма, который Хашими охарактеризовала как замечательный шаг.

Также во вторник телеканал NBC News привел данные американской разведки, ставящие под сомнение утверждение что Катар будто бы заплатил выкуп в размере одного миллиарда долларов шиитским вооруженным группировкам в Ираке, иранским спецслужбам и суннитским джихадистам в Сирии для освобождения похищенных в Ираке членов королевской семьи.

По американским данным, Катар передал 345 млн долларов наличными правительству Ирака, но Багдад конфисковал эти деньги после освобождения заложников.