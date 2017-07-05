Арабские страны решили оставить в силе блокаду Катара

"Четверка" арабских государств планирует продолжить экономический и политический бойкот, который ранее был предпринят в отношении Катара, заявил в среду министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Блокада останется в силе", — сказал министр, выступая с речью по итогам встречи глав МИД арабских стран в Каире.

При этом аль-Джубейр подчеркнул, что ответ, который Доха предоставила на требования арабских стран, не содержит оснований для отмены блокады.

"Политический и экономический бойкот будет действовать до тех пор, пока Катар не изменит свою политику", — добавил он.

Ранее сегодня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет выпустили совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с отказом Катара выполнять предъявленные ему требования.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.