03.07.2017, 10:26

Арабские страны продлили срок ультиматума Катару


Интерфакс
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Katar
KatarFoto: NASEEM ZEITOON, Reuters/Scanpix

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли решение о продлении срока ультиматума Катару на 48 часов, сообщают СМИ.

Первоначальный срок ультиматума, который требовал от Дохи выполнения требований четырех государств из 13 пунктов, истек в воскресенье.

Предложение о продлении срока ультиматума внес Кувейт, выступающий посредником в деле урегулирования нынешнего кризиса.

Четыре упомянутых государства 5 июня разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару ультиматум из 13 пунктов. Катарские лидеры неоднократно заявляли, что выполнение этих требований неприемлемо.

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