Арабские страны призвали США отменить решение по Иерусалиму

Более 20 арабских стран призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, заявив, что оно может привести к хаосу на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел Лиги арабских государств заявили, что теперь на США нельзя полагаться как на посредника в достижении мира в регионе.

Заявление 22 государств, среди которых есть и ближайшие союзники США, было опубликовано в то время, как на Западном берегу и в секторе Газа уже три дня продолжаются беспорядки. В акциях протеста принимают участие сотни людей, сообщается о четырех погибших.

Решение Дональда Трампа об Иерусалиме стало отступлением от политики США, которые десятилетиями стремились сохранять нейтралитет в этом наиболее щекотливом для палестинцев и израильтян вопросе.

Признав Иерусалим столицей, Трамп выполнил предвыборное обещание. По его словам "это не больше и не меньше, чем признание реальности".

Резолюция Лиги арабских государств была согласована после нескольких часов переговоров. Ее поддержали несколько союзников США, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию, которые ранее уже выражали озабоченность решением Трампа.

Согласно резолюции:

Признав Иерусалим столицей Израиля, США "самоустранились в качестве организатора и посредника" любого израильско-палестинского мирного процесса

Решение Трампа "усиливает напряженность, разжигает гнев и угрожает погрузить регион в ситуацию еще большего насилия и хаоса"

В Совет Безопасности ООН будет направлена просьба официально осудить решение

В пятницу из-за заявления Трампа было созвано экстренное заседание Совета безопасности, на котором пять европейских стран обвинили США в нарушении резолюций ООН.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ответ заявила, что организация "возмутительным образом превратилась в один из ведущих мировых центров враждебности по отношению к Израилю".



Израиль всегда считал Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы называют Восточный Иерусалим, оккупированный Израилем в ходе войны 1967 года, столицей будущего палестинского государства.

В Иерусалиме находятся святыни, важные для всех трех ведущих монотеистических религий мира — иудаизма, ислама и христианства.

Восточный Иерусалим, до войны 1967 года находившийся в руках Иордании, был сначала оккупирован, а в 1989 году аннексирован Израилем. Однако этот шаг не получил международного признания.

В Восточном Иерусалиме проживает около 330 тысяч палестинцев и около 200 тысяч еврейских поселенцев. Поселения, согласно международному законодательству, считаются незаконными, однако Израиль называет их законными пригородами.

В соответствии с мирным договором 1993 года, окончательный статус Иерусалима должен быть определен на завершающей стадии мирного процесса.

Последний раунд таких переговоров зашел в тупик в 2014 году, и хотя США уже выступили с новыми предложениями, палестинские представители считают, что своим заявлением по Иерусалиму Дональд Трамп лишил США роли посредника на этих переговорах.