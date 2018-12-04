Apple поглощает Tesla, а магнитная буря уничтожает спутниковую связь. Saxo Bank опубликовал ”шокирующие прогнозы” на 2019 год

Российские астрономы подвергли критике прогноз Saxo Bank, заявив, что вероятность сильных вспышек на Солнце в 2019 году крайне мала и что солнечная активность будет более низкой, чем обычно.

МВФ и Всемирный банк прекращают подсчитывать ВВП

На весеннем заседании руководства МВФ и Всемирного банка экономисты заявят о прекращении измерения ВВП в качестве главного показателя экономического развития стран мира. Это будет объяснено тем, что ВВП устарел и не может фиксировать реальное влияние на экономику дешевых высокотехнологичных услуг и изменения окружающей среды. Вместо этого МВФ и Всемирный банк предложат оценивать уровень развития стран по средней производительности труда. Это решение будет символизировать уход от эры доминирования центробанков, которая оказалась связана с крахом глобальной производительности во время финансового кризиса.

Вводится всемирный транспортный налог, из-за этого растут цены

Из-за быстрого изменения климата и угрозы глобального потепления международное сообщество пересмотрит налоговые привилегии международной авиации и судоходства, установленные в рамках Чикагской конвенции 1944 года. С этим согласятся США и Китай — лидеры по объему вредных выбросов в атмосферу. Будет введен всемирный транспортный налог — 50 долларов за тонну углекислого газа (значительно больше, чем предлагалось ранее). Из-за этого вырастут цены на авиабилеты и морские перевозки, что, в свою очередь, приведет к росту транспортной составляющей в цене товаров и их подорожанию.

Экономика Германии входит в рецессию

Рост автомобильной промышленности в последние годы замедлился на фоне все большего интереса к электромобилям и внедрения новых технологий. Германия, для которой автопром — одна из основных отраслей экономики, отстает от современных тенденций: сейчас страна только начинает задумываться о переводе основных мощностей на рынок электрокаров. На фоне общей тенденции к уменьшению использования загрязняющих атмосферу веществ рынок автопрома Германии, обеспечивающий 14% ВВП, в 2019 году не будет расти, и вся экономика в третьем квартале войдет в рецессию.

Из-за General Electric падает рынок корпоративных облигаций США. Под ударом оказывается Netflix

Компания General Electric, в последние годы испытывающая трудности, окончательно потеряет доверие инвесторов на кредитных рынках и будет вынуждена начать процедуру банкротства. Это вызовет эффект домино на рынке корпоративных облигаций США: негативная цепная реакция породит общую неуверенность, затронутыми окажутся даже такие прогрессивные компании как Netflix — из-за большого долга на балансе инвесторы не будут рисковать и вкладывать в нее деньги. Для Netflix ситуацию усугубит выход Disney на рынок потокового видео.