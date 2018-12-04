04.12.2018, 17:10

Apple поглощает Tesla, а магнитная буря уничтожает спутниковую связь. Saxo Bank опубликовал ”шокирующие прогнозы” на 2019 год

 (3)
rus.delfi.ee
EST 2
Depressioon
DepressioonFoto: Anni Õnneleid

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал список ”шокирующих прогнозов” на следующий год. Эти предсказания, публикуемые ежегодно, банк характеризует как ”маловероятные события, которые могут оказать огромное влияние на рынки” и не относит к категории своих официальных рыночных прогнозов. ”Медуза” выбрала наиболее интересные из них.

Apple выходит на автомобильный рынок и поглощает Tesla

Apple поймет, что один только выпуск айфонов не способен привести к значительному росту капитализации, и решит выйти на автомобильный рынок, поскольку туда все более активно проникают цифровые технологии. Apple обеспечит финансирование сделки по покупке нуждающейся в инвестициях Tesla: акции компании Илона Маска будут выкуплены по цене 520 долларов за штуку, на 100 долларов выше, чем в недавнем твите Маска. У Apple достаточно финансовых возможностей, чтобы претворить в жизнь все дорогостоящие идеи основателя Tesla, и это приведет к тому, что объединенная компания обеспечит себе доминирование в автомобильной индустрии на многие годы.

Магнитная буря наносит ущерб в два триллиона долларов

С началом 25-го цикла солнечной активности на Солнце произойдет сильнейшая магнитная буря. Из-за нее будет уничтожена большая часть спутников над Западным полушарием. Это приведет к хаосу в сфере логистики, путешествий, поставок электроэнергии и других областях, напрямую зависящих от GPS. Общий ущерб для мировой экономики в таком случае составит два триллиона долларов.

Российские астрономы подвергли критике прогноз Saxo Bank, заявив, что вероятность сильных вспышек на Солнце в 2019 году крайне мала и что солнечная активность будет более низкой, чем обычно.

МВФ и Всемирный банк прекращают подсчитывать ВВП

На весеннем заседании руководства МВФ и Всемирного банка экономисты заявят о прекращении измерения ВВП в качестве главного показателя экономического развития стран мира. Это будет объяснено тем, что ВВП устарел и не может фиксировать реальное влияние на экономику дешевых высокотехнологичных услуг и изменения окружающей среды. Вместо этого МВФ и Всемирный банк предложат оценивать уровень развития стран по средней производительности труда. Это решение будет символизировать уход от эры доминирования центробанков, которая оказалась связана с крахом глобальной производительности во время финансового кризиса.

Вводится всемирный транспортный налог, из-за этого растут цены

Из-за быстрого изменения климата и угрозы глобального потепления международное сообщество пересмотрит налоговые привилегии международной авиации и судоходства, установленные в рамках Чикагской конвенции 1944 года. С этим согласятся США и Китай — лидеры по объему вредных выбросов в атмосферу. Будет введен всемирный транспортный налог — 50 долларов за тонну углекислого газа (значительно больше, чем предлагалось ранее). Из-за этого вырастут цены на авиабилеты и морские перевозки, что, в свою очередь, приведет к росту транспортной составляющей в цене товаров и их подорожанию.

Экономика Германии входит в рецессию

Рост автомобильной промышленности в последние годы замедлился на фоне все большего интереса к электромобилям и внедрения новых технологий. Германия, для которой автопром — одна из основных отраслей экономики, отстает от современных тенденций: сейчас страна только начинает задумываться о переводе основных мощностей на рынок электрокаров. На фоне общей тенденции к уменьшению использования загрязняющих атмосферу веществ рынок автопрома Германии, обеспечивающий 14% ВВП, в 2019 году не будет расти, и вся экономика в третьем квартале войдет в рецессию.

ТОП

Из-за General Electric падает рынок корпоративных облигаций США. Под ударом оказывается Netflix

Компания General Electric, в последние годы испытывающая трудности, окончательно потеряет доверие инвесторов на кредитных рынках и будет вынуждена начать процедуру банкротства. Это вызовет эффект домино на рынке корпоративных облигаций США: негативная цепная реакция породит общую неуверенность, затронутыми окажутся даже такие прогрессивные компании как Netflix — из-за большого долга на балансе инвесторы не будут рисковать и вкладывать в нее деньги. Для Netflix ситуацию усугубит выход Disney на рынок потокового видео.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Полиция ищет женщину, задержавшую вора на Балтийском вокзале. Она могла подцепить заразную болезнь

 (14)
04.12.2018
В понедельник в 12:00 35-летняя женщина попыталась украсть из зоомагазина на рынке Балтийского вокзала ошейник. Подозреваемая попыталась сбежать от охранника, но ей помешала находившаяся в тот момент на рынке женщина. Полиция просит в помощи в поиске той женщины, потому что в процессе она прикоснулась к заразному человеку.
Подробнее




Apple поглощает Tesla, а магнитная буря уничтожает спутниковую связь. Saxo Bank опубликовал ”шокирующие прогнозы” на 2019 год

 (3)
04.12.2018
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал список ”шокирующих прогнозов” на следующий год. Эти предсказания, публикуемые ежегодно, банк характеризует как ”маловероятные события, которые могут оказать огромное влияние на рынки” и не относит к категории своих официальных рыночных прогнозов. ”Медуза” выбрала наиболее интересные из них.
Подробнее

Дневник Олега Самороднего. "Ватные" агенты влияния против русофобии, или Почему каждый третий молодой россиянин планирует "валить"

 (74)
04.12.2018
На портале российского информационного агентства ”РИА Новости” опубликована статья под многозначительным названием: ”Каждый эмигрант из России — ее агент”. В публикации рассматриваются результаты социологического опроса, проведенного российским исследовательским холдингом ”Ромир” и посвященного эмиграционным настроениям россиян.
Подробнее

Meeste käekell Tommy Hilfiger TH1791468
189,- €
175,77 €
Meeste käekell Lorus RH907EX9
100,92 €
100,92 €
Meeste käekell Lorus RM329EX9
168,20 €
168,20 €
Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
209,- €
Meeste käekell Lorus RH941DX9
69,- €
69,- €
Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
250,- €

ФОТО: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему и уехал на боевой машине

 (20)
04.12.2018
Сегодня в 14 часов на территории Генерального штаба Сил обороны прошла торжественная церемония смены командующего Силами обороны, в ходе которой генерал Рихо Террас передал командование Силами обороны и флаг генерал-майору Мартину Херему.
Подробнее

РЕКОНСТРУКЦИЯ: ДТП на Хийумаа, в которой погиб политик Юллар Падари

 (6)
04.12.2018
О тяжелом ДТП в волости Хийумаа на 3 километре дороги Кярдла-Кяйна Центр тревоги получил сообщение в понедельник за несколько минут до 19 часов. Там столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mitsubishi L200.
Подробнее

Катри Райк: нарвская городская газета вводит людей в заблуждение!

 (2)
04.12.2018
Городская газета обманывает людей и происходит все это за наши с вами деньги, констатирует Катри Райк, выбранная в Нарвское городское собрание в составе ”Нашей Нарвы”. Она отмечает, прежде всего, то, что трактовать результаты опроса, проходившего в рамках передачи "Народу важно" 24 ноября, а именно то, что 73 процента проголосовавших высказались за сохранение статуса городской больницы, как мнение "абсолютного большинства нарвитян" абсолютно некорректно.
Подробнее

Каким будет 2019 год по славянскому календарю

04.12.2018
Славянский календарь зародился примерно две тысячи лет назад. В нем заключена особая мудрость, которую можно использовать и в современном мире. Зная, какое животное славянского календаря покровительствует 2019 году, вы сможете достичь успеха и избежать неприятностей.
Подробнее


ФОТО: "Это извращение!" Посетительницу таллиннского торгового центра T1 возмутила непристойная картина

 (172)
04.12.2018
Читательница Delfi возмущена картиной, которая находится на первом этаже центра T1 Mall of Tallinn. "В свободном доступе как взрослым, так и детям. Разве это нормально выставлять подобные картины извращенного характера на всеобщее обозрение?!" — жалуется женщина.
Подробнее