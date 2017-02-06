Apple, Facebook и Google оспорили иммиграционный указ Трампа

Крупнейшие компании США, включая гигантов высокотехнологичного сектора - Apple, Microsoft, Ebay, Google, Facebook, Twitter, направили заключение о неблагоприятном влиянии иммиграционного указа президента США Дональда Трампа на их деятельность в апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско.

Как пишет The Verge, всего под документом подписались 97 компаний, выступающих в качестве amici curiae (от лат. "друзья суда") - независимых сторон, которые могут испытать последствия судебных решений, не являясь при этом участниками процесса. В число подписавшихся под документом компаний вошли также Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber и Lyft.

"Указ представляет существенный отход от принципов справедливости и прогнозируемости, которые определяли иммиграционную систему США в течение более чем 50 лет, - говорится в документе. - Указ президента отходит от этих принципов и наносит существенный ущерб американскому бизнесу, инновациям и росту".

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Как утверждают компании, новые иммиграционные правила затрудняют прием на работу и удержание части сотрудников американских компаний и подрывают их хозяйственную деятельность. Следовательно, такая политика Белого дома чревата переносом рабочих процессов за пределы Соединенных Штатов, добавляют они.

Издание Politico обращает внимание на то, что под этим заявлением отсутствуют подписи IBM и Tesla - гендиректора этих компаний входят в состав консультативного совета при Трампе.

Как сообщалось, президент США 27 января подписал указ "О защите нации от въезда иностранных террористов в США", запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней. Также указ предусматривает приостановку программы приема беженцев на 120 дней, сирийских - на неопределенный период.

3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт по иску штатов Вашингтон и Миннесота приостановил действие этого указа, наложив временный запрет на его исполнение в масштабах всей страны. Министерство юстиции попыталось в срочном порядке оспорить решение Робарта. Однако апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил ходатайство Минюста о немедленном снятии временного запрета на исполнение указа.

Как ожидается, в понедельник коллегия апелляционного суда девятого округа США в составе трех судей в понедельник вечером вынесет окончательное постановление по ходатайству Минюста. После этого судебные разбирательства, скорее всего, переместятся в Верховный суд США.